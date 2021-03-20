المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 موعد صرف الضمان الاجتماعي لرمضان

المساعدة المقطوعة ١٤٤٢ الكثير من المواطنين السعوديين يتساءلون عن مواعيد صرف المقطوعة والتي من المقرر صرفها خلال الأيام الجارية وحتى الآن لم يتم الصرف أو ايداع المبالغ النقدية في حساب المواطنين المستحقين لهذا الدعم المقدم من وزارة العمل السعودية، وتسعى حكومة المملكة جاهدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين بمحاولة التخلص والقضاء على الفقر بالمملكة والوصول إلى والرقي الاقتصادي الذي تهدف التي المملكة، ولا يتحقق علو الاقتصاد أي بلد إذا تواجدت بها الطبقات الفقيرة، هذا بالإضافة إلى محاولة توفير حياة كريمة والمساعدة في سد احتياجات الأسر ذات الدخول المحدودة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

لم تعلن الوزارة حتى الآن عن موعد محدد يتم فيه صرف مساعدة الضمان الإجتماعي للعام الحالى ١٤٤٢، وذلك الأشخاص الذين استوفوا الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال السطور المقبلة سوف نوفر لكم الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص الراغب في الحصول على دعم المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على دعم المساعدة المقطوعة ١٤٤٢

يجب أن تتوافر الشروط المقبل في الأفراد الراغبين في الحصول على الدعم، وتلك الشروط هى كالتالي:

أن يكون سعودى المنبع، ومقيم بشكل دائم داخل المملكة.

ألا يكون لديه سجل تجاري.

ألا يزيد عمرهم عن ٣٥ سنة..

دخل الفرد المتزوج إلا يزيد عن ٨٠٠٠ ريال، أما بالنسبة الاعزب لا يزيد عن ٣٠٠٠ ريال.

إلا يكون المتقدم يتم أى أراضي أو أملاك خاصة.

السيدات الأرامل والمطلقات.

الأسر التي فقدت عائلها.

ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني حيث نرصد لكم تفاصيل المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا وسوف نرصد أيضاً تفاصيل الصرف للمواطنين فور الإعلان عنها.