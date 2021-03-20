رابط موقع إيفاء للاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية عبر المنصة الوطنية للمخالفات

ارتفع البحث خلال الفترة الحالية عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية وذلك من خلال موقع إيفاء الإلكتروني الذي أعلن عنه من خلال الحكومة السعودية، والذي يمكن من خلاله متابعة حركة المرور دون الخروج من المنزل حفاظا على سلامة المواطنين، لأن هذه المنصات تقوم بالعمل بالطريق الإلكترونية وهو العمل عن بعد وفقا للظروف التي تمر بها البلاد وتجنب الازدحام الذي يسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد عافانا الله وإياكم كما تعمل هذه المنصة على تقديم الاعتراضات بشأن أي مخالفة بسبب حظر التجوال واليوم سوف اشرح لكم بكل التفاصيل خطوات الاعتراض على مخالفه في منصة إيفاء بكل سهولة.

تقديم اعتراض على المخالفات المرورية 1442



ويمكن لجميع المواطنين الذين يملكون سيارات الدخول على المنصة الإلكترونية والاستعلام عن المخالفات الخاصة بهم، كما يمكنهم أيضا تقديم اعتراض على المخالفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع إيفاء الإلكتروني

تقوم باختيار قائمة خدماتي العامة.

تقوم بالضغط على الطلبات والرسائل

يتم كتابة اسم الموضوع وأيضا يتم كتابة بيانات الاعتراض في المكان المحدد.

يتم تحديد المنطقة التي تمت فيها المخالفة

كتابة كل البيانات التي تطلبها وتقديمها للجهات الموجهة.

وأخيراً إذا وجد أي مرفقات يتم الرفع إليها.

مميزات منصة إيفاء للمخالفات المرورية

وتقوم المنصة الوطنية للمخالفات التي تم الإعلان عنها مؤخراً بالتسهيل على المواطنين بشكل كبير وذلك من خلال استطاعتهم بالقيام بالعديد من الخدمات والإجراءات بدون الخروج من المنزل، كما أنها تغطي كافة الجوانب التي يمكن أن يحتاج إليها المواطن وهي: