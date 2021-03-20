التأمينات الاجتماعية السعودية 1442 تعلن شروط صرف عائد العجز المهني

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عمر شويل - جدة أعلنت التأمينات الاجتماعية في السعودية 1442 عن الشروط الواجب توافرها لصرف عائد العجز المهني سواء الكلي أو الجزئي للأشخاص السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية، حيث وضحت المؤسسة أن العجز الكلي يحتاج إلى مبالغ شهرية كبيرة للمصاب الذي تصل نسبة إصابته حوالى 100%، والمؤسسة صرحت عبر موقعها الإلكتروني أن تقييم نسبة العجز يتقرر من قبل اللجنة الطبية الخاصة بالمؤسسة.

التأمينات الاجتماعية السعودية 1442

ومن الجدير ذكره أن التأمينات أوضحت عدة شروط للحصول على دعم العجز المهني الكلي أو الجزئي للمواطنين السعوديين، وأن تكون إصابة العمل أدت إلى عجز كلي مستديم بنسبة 100%، وله الحق في الحصول على صرف مبلغ مالي بصفة شهرية للأشخاص المصابين ولكن يجب ألا تقل نسبة إصابته عن 50%، أما إذا تعدت نسبة الإصابة 50% فهو له الحق في صرف المعاش الشهري الذي أخبرت عنه المؤسسة.

وذلك بعد أن تساءل الكثير من المواطنين عن الشروط التي يمكنهم من خلالها الحصول على العائد المقرر في حالات العجز، لذلك فقد قامت الهيئة بتوضيح كافة الأمور لكي يعلمها الجميع.

شروط صرف عائد العجز المهني الجزئي المستديم

هناك عدة شروط وضعتها المؤسسة للحصول على دعم العجز المهني المستديم، ومن تلك الشروط ما يلي:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية، ومن أبوين سعوديين.

أن تكون نسبة إصابة العمل العجز الجزئي الدائم حوالي 50% فما فوق.

أن تكون نسبة العجز المهني الكلي الدائم تصل إلى 100%.

ومن الجدير ذكره أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرحت أن اللجنة الطبية الخاصة بها هي من يتقرر إذا كان المشترك في الدعم يحتاج إليه أم لا وهى من يتقرر نسبة العجز سواء الكلي أو الدائم للأشخاص الذين حدثت لهم حوادث أثناء أداء أعمالهم، ولا تتجاوز قيمة العجز الجزئي 3500 ريال سعودي.