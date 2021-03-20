تمويل 150 ألف ريال للنساء والرجال القطاع العام والخاص ميسر على 5 سنوات بنك التنمية

تمويل 150 ألف ريال للنساء والرجال بنك التنمية ضمن المنتجات التمويلية منها قرض العمل الحر الذي يهدف مساعدة الفئات الذين ليس لهم دخل شهري ثابت أو الغير عاملين (العاطلين عن العمل) ممن هم قادرين على العمل ولكنهم لم يجدوا فرص وظيفية مناسبة ولم يحالفهم الحظ في الحصول على وظيفة، فـ يأتي بنك التسليف ويقدم الحلول الاجتماعية التي تهدف في الأساس إلى المساعدة ومساندة الشعب ورفع مستوى الفئات الأكثر احتياجاً من أجل المساواة بين الفئات وتحقيق العدالة عبر تحسين مستوى المعيشة وتقديم متطلبات من خلال اقتراض المال أو الحصول على مركبة للعمل عليها كمشروع مناسب للكثير من الناس عبر التمويل العيني بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات تمويل 150 ألف ريال للنساء والرجال بنك التنمية

هو النوع الثاني من تمويل العمل الحر يسمى التمويل العيني وهو من خلاله يقدر المواطن أو المواطنة من الحصول على سيارة أو مبلغ 150 ألف ريال سعودي خاص بالفئات محدودة الدخل وغير العاملين من الرجال والنساء، بمزايا على النحو التالي:-

يساعد في خفض نسبة البطالة من خلال تشجيع على العمل بقرض ميسر من كافة الجوانب.

قرض للنساء والرجال والمتقاعدين قطاع حكومي وخاص.

فترات السداد مرنة بتقسيط يناسب ظروفك على 60 شهراً.

تمويل ميسر للغاية توفير دخل إضافي للمواطنين والمواطنات.

من الممكن الحصول على قرض ثاني في حالة كنت من مستفيدي التمويل الاجتماعي.

التواصل سهل جداً مع خدمة العملاء على 1990099 أو 920008002 أو رسائل على البريد الإلكتروني [email protected]

شروط التمويل العيني بنك التنمية الاجتماعية

لا يقل العمر عن 20 سنة وحتى 60 سنة و للمتقاعدين حتى الـ 65 عام “هجري” وقت سداد آخر دفعة في القسط.

لا يزيد دخل المواطن عن 14 ألف ريال في الشهر.

القرض متاح فقط لمن لديهم الجنسية السعودية نساء ورجال ومتقاعدين.

عدم وجود مخالفات مرورية.

تقديم رخصة قيادة سارية الصلاحية.

التأمين على السيارة واجتياز الفحص الائتماني.

لابد من التسجيل في أي من شركات التوجيه المعتمدة.

يجب وجود ضمان للتمويل.

كيفية الحصول على تمويل 150 ألف ريال للنساء والرجال بنك التنمية

بخطوات بسيطة جدا التقديم على القرض :-

عليك تعبئة نموذج الطلب عبر بوابة نفاذ الموحد.

عليك إرسال المستندات المطلوبة إلكترونياً أو من خلال البريد.

بعدها يقوم البنك بفحص الأهلية.

ثم لإتمام الأمر والصرف.

جدير بالذكر في حالة وجود أي استفسارات التواصل عبر الأرقام أو البريد المرفقة أعلى المقال..نتمنى لكم خالص التوفيق.