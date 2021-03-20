نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمازون توفر 1500 فرصة عمل بالسعودية وتضيف 11 مركز في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ضوء ما يسعى له عملاق التجارة الإلكترونية أمازون من تحقيق الانتشار والتوسع بالسعودية مؤخراً، يجري العمل لإضافة 11 مركزًا جديدًا بالمملكة، كما أعلنت أيضًا أنها سوف تخلق ما يزيد عن 1500 فرصة عمل جديدة في المملكة خلال العام الجاري، وهو ما سيزيد من عدد المراكز المخصصة للتسليم، لتصل إلى 6 مستودعات تُستخدم بدورها في تخزين البضائع، و13 محطة توصيل يتم من خلالها إرسال الطرود.

زيادة حجم التعاقدات

وأوضحت شركة أمازون، وفق تصريحات صحفية أن هذا الاستثمار سوف ينشأ عنه توسيع السعة التخزينية، لشبكة الشحن في أمازون تحديدًا بنسبة تقارب الـ89%، وزيادة مساحة شبكة التوصيل، بشتى أنحاء السعودية بنسبة الـ58%، علاوةً على زيادة حجم التعاقدات القائمة والمستقبلية مع البريد السعودي، فضلاً عن شبكة واسعة وممتدة في خدمة التوصيل عبر 10 شركاء مستقلين في المملكة، لافتة إلى أن توسعة التخزين، إنما سوف يتم تحقيقها عن طريق فتح منافذ جديدة، وإغلاق المباني القديمة وتحديث المرافق، التي يتم استخدامها في الوقت الحالي.

مراكز أمازون في المملكة

تجدر الإشارة إلى أن أمازون، موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، تأسس في 5 يوليو 1994، من قبل مالكها “جيف بيزوس”، ويقع مقر”أمازون” في سياتل واشنطن، ويعد بدوره أهم وأكبر متاجر التجزئة القائمة على شبكة الإنترنت، وذلك في كافة أرجاء العالم.

وأطلقت الشركة في يونيو من العام الماضي، منصة تسوقها بشكل رسمي في المملكة، وذلك تحت اسم “amazon.sa”، بدلاً من موقع “سوق.كوم”، وقد أتاحت عملاق التجارة الإلكترونية لكافة عملاء أمازون السعودية إمكانية التسوق باللغة العربية، أو الإنجليزية، ووفرت منتجات متنوعة تجاوزت في تغطيتها الـ34 فئة.

وحاليًا تضم أمازون بالسعودية، 3 مراكز تسليم في مدينتي الرياض وجدة، و11 محطة توصيل، ومركزين للفرز، 11 شريكًا يعملون في تقديم خدمة التوصيل، ويوجد لشركة أمازون مواقع منفصلة للبيع بالتجزئة، توجد في مختلف دول العالم.