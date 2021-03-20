نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي الواجبات تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من أبنائنا الطلاب في هذه اللحظة عن منصة مدرستي الواجبات تسجيل دخول للتعليم عن بعد، وقد ازدادت شهرة المنصة في الفترة الأخيرة بعد إعلان وزارة لتعليم السعودية إغلاق جميع المدارس والإعتماد على التعليم الإلكتروني عن بعد خلال العام الدراسي الحالي منعاً للتجمعات حتى تنتهي جائحة كورونا وهذا في إطار خطة المملكة للحفاظ على صحة المواطنين السعوديين، وقد تطور التحول الرقمي في السنوات القليلة الماضية في المملكة في العديد من الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومن هذه الوزارات وزارة التعليم الذي أطلقت منصة مدرستي وجعلتها المنصة الرسمية للتعليم، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، فإلى نص المقال.

منصة مدرستي الواجبات تسجيل دخول

يُمكنك التسجيل في المنصة كطالب من خلال عدة خطوات بسيطة فقط اتبع الآتي:

في الخطوة الأولى يتوجب عليك زيارة موقع منصة مدرستي على الإنترنت.

على الإنترنت. وفي الخطوة الثانية يلزمك عمل حساب على تطبيق توكلنا.

وفي الخطوة الثالثة ثم بإدخال بيانات الدخول من الإسم وكلمة المرور في الموقع الرسمي للمنصة.

وبهذه الخطوات تكون قد أتممت عملية تسجيل الدخول للمنصة، وتقدم المنصة عدة مميزات منها إمكانية عمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات بطريقة إلكترونية بجابن عدة مميزات أخرى تسهل من عملية التواصل بين المعلم والطالب.

وزارة التعليم السعودية

لقد نجحت المملكة العربية السعودية في الإعتماد على التحول الرقمي في الغترة الأخيرة ونجحت في ذلك ضمن خطتها ورؤيتها لعام 2030م التي تسعى فيه المملكة لتكون أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم لزيادة معدل النمو الإقتصادي.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز به كافة التفاصيل والمعلومات، وسنرد علي كل الأسئلة بالتعليقات بالاسفل خلال ساعات قليلة