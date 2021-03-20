نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي يدعم المواطن والمقيم بتمويل شخصي بأقل مبلغ وحتي 2 مليون ريال بأقل راتب داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب بمصرف الراجحي، حيث يعد الحصول علي تمويل شخصي بمصرف الراجحي أحد الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين أيضاً، فخلال هذه الفترة الراهنة وتأثر الكثير من المواطنين داخل المملكة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا الذي أثر بالسلب علي معظم الأعمال الخاصة بالمواطنين والوافدين كذلك، مما أضطر بعضهم إلى البحث عن تمويل خارجي يكون من أحد بنوك المملكة وحاجة الكثيرين إلى مساعدات مالية من خلال تمويلات البنوك المختلفة التي يتم صرفها وفق تسهيلات كبيرة لجميع المواطنين والمقيمين.

ويتم ذلك من خلال مصرف الراجحي الذي يقوم بدعم جميع الأفراد المواطنين والمقيمين بالمملكة من خلال تقديم قروض شخصية سريعة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، ويهتم مصرف الراجحي بتقديم تمويلات متنوعة لجميع الفئات المختلفة مثل تمويل الأفراد، تمويل المتقاعدين، تمويل خاص للسيارات والعقارات، ويعمل مصرف الراجحي علي توفير سيولة نقدية مناسبة تلائم كل شخص على حده وفق الراتب الشخصي الذي يحصل عليه شهرياً من جهة العمل التابع لها كل فرد سواء كان هذا العمل عمل خاص أو عمل حكومي، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي وفق راتب كل عميل علي حده.

شروط قبول صرف تمويل نقدي من مصرف الراجحي للأفراد السعوديين والوافدين

مدة الخدمة الوظيفية للعميل في أي جهة عمل داخل المملكة هي شهر واحد فقط حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل.

راتب العميل يجب أن لا يقل عن مبلغ 2000 ريال سعودي شهرياً.

عمر العميل عند سداد أخر سداد أخر قسط يجب ألا يتعدى 60 عام فقط.

يسهل تحويل مبالغ التمويل إلى أي عميل بدون شرط تحويل الدخل أو الراتب من جهة العمل.

يجب أن يكون للعميل حساب جاري داخل مصرف الراجحي بأي فرع من فروع المملكة.

توفير تسهيلات كبيرة لجميع العملاء بجميع فروع مصرف الراجحي المختلفة بالمملكة.

ضرورة التزام العميل بسداد الأقساط التي يتم تحديدها عند الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب.

خطوات التقدم بطلب تمويل من مصرف الراجحي للسعودين أو الوافدين

بعد أن يتأكد كل عميل من وجود حساب جاري شخصي له بمصرف الراجحي بأي فر ع من الفروع المختلفة داخل المملكة، يستطيع العميل بسهولة أن يتقدم بطلب تمويل شخصي بسهولة عبر نموذج تمويل الراجحي الإلكتروني التالي الخاص للمواطن والمقيم: تمويل شخصي.

ومن خلال الرابط السابق الذي يتم توفيره لجميع الباحثين عن التمويل، يقوم كل عميل بملء نموذج البيانات والتأكد من صحة ما تم من تسجيله، يقوم العميل بالضغط علي إرسال نموذج التمويل، وينتظر بعد ذلك رد مصرف الراجحي بالقبول والموافقة علي صرف مبلغ التمويل الذي حدده العميل بنموذج تعبئة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي.

حاسبة إلكترونية لحساب التمويل والقسط الشهري بمصرف الراجحي

وقد سهلت إدارة التمويلات النقدية بجميع فروع مصارف الراجحي، حاسبة قروض بدون تحويل الراتب الشخصي التي من خلالها سيسهل علي كل عميل سعودي أو وافد أن يقوم إلكترونياً بحساب قيمة التمويل الذي سيحصل عليه، ويستطيع أيضاً أن يتعرف علي قيمة القسط الشهري الذي سيلتزم بدفعه شهرياً، ويتم استخدام حاسبة قروض مصرف الراجحي سواء للمواطن السعودي أو المقيم كالتالي: