اكرامية التأهيل الشامل 1442

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شروط لبتسجيل في التأهيل الشامل 1442
هناك عدة شروط يجب علي راغبي التسجيل أن يتوافق مع هذه الشروط، كما أعلنت وزارة العمل والتنمية عن عدة شروط لا بد من توافرها للحصول على فوائد إعادة التأهيل الشامل ، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون سعودي الجنسية.
- لديه إعاقة
- ألا يتجاوز راتب المتقدم لبرنامج الدعم 4000 ريال سعودي
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.
الأوراق والمستندات المطلوبة
يجب أن يكون هناك تقرير طبي يؤكد أن مقدم الطلب لديه إعاقة واضحة ، ويجب أن يتم اعتماد هذا التقرير من قبل وزارة الصحة السعودية. إحضار 4 صور شخصية. يجب إحضار صورة من البطاقة الوطنية. يجب تقديم شرح شامل أو عناصر. أو قيمة راتبه ليثبت أنه لا يتجاوز اربعة الف ريال سعودي.
هذه كانت بعض الأوراق المطلوبة في عملية التسجيل في التأهيل الشامل، إذا كان لديك أي إستفسار بخصوص اكرامية التأهيل الشامل لا تتردد بترك تعليق.
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