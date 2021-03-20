في المملكة العربية السعودية المتداول ألان والذي بدورنا تغطية الحدث عن هذا الموضوع هو اكرامية التأهيل الشامل 1442، حيث في موقع ثقفني نهتم بتغطية جميع ألاحداث التي تهم كل مواطن عربي، لذلك في السطور التالية سوف نسرد لكم اكرامية التأهيل الشامل، التأهيل الشامل من أهم المساعدات المالية والمادية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. يصرف كل شهر في موعد تحدده الوزارة عبر وسائل الإعلام ، أو حساب المواطن المستفيد من ذلك ، ويتضمن المساعدة والاستفادة من التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل ، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون. من مرض أو إعاقة ، راجع بينهم وبين قدرتهم على العمل. عملت الوزارة على مساعدتهم ، ولكن بعد استيفاء شروط معينة سوف نتعرف عليها.

شروط لبتسجيل في التأهيل الشامل 1442

هناك عدة شروط يجب علي راغبي التسجيل أن يتوافق مع هذه الشروط، كما أعلنت وزارة العمل والتنمية عن عدة شروط لا بد من توافرها للحصول على فوائد إعادة التأهيل الشامل ، وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون سعودي الجنسية.

لديه إعاقة

ألا يتجاوز راتب المتقدم لبرنامج الدعم 4000 ريال سعودي

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يجب أن يكون هناك تقرير طبي يؤكد أن مقدم الطلب لديه إعاقة واضحة ، ويجب أن يتم اعتماد هذا التقرير من قبل وزارة الصحة السعودية. إحضار 4 صور شخصية. يجب إحضار صورة من البطاقة الوطنية. يجب تقديم شرح شامل أو عناصر. أو قيمة راتبه ليثبت أنه لا يتجاوز اربعة الف ريال سعودي.

هذه كانت بعض الأوراق المطلوبة في عملية التسجيل في التأهيل الشامل، إذا كان لديك أي إستفسار بخصوص اكرامية التأهيل الشامل لا تتردد بترك تعليق.