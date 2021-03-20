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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة مدرستي 2021 لحضور الدروس التعليمية، منصة مدرستي إحدى المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة تماشيا مع قرارها بجل التعليم عن بعد بعد تفشي وباء كورونا المستبد، وذلك لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى، وأصبحت منصة مدرستي بمثابة واقع افتراضي يحاكي المدرسة الواقعية

حيث يبدأ اليوم الدراسي بالنشيد الوطني في تمام الساعة السابعة كما اعتاد الطلاب، كما أنه يوجد جدول دراسي لكل يوم دراسي، بالإضافة إلى تسجيل حضور الطلاب بشكل يومي لمعاقبة الغائبين عند تكرار ذلك، ولكن لابد من التسجيل في المنصة ليتمكن الطالب من حضور الدروس.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 2021

التسجيل في منصة مدرستي أمر هام للطالب والمعلم حتى يمكنه متابعة العملية التعليمية، وتتم عملية التسجيل من خلال اتباع ما يلي:

فتح تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال.

النقر على تبويبة حسابي، ومنها نختار بيانات منصة مدرستي.

الضغط على إسم المستخدم المراد إرسال كلمة المرور الخاصة به.

سيتم إرسال كلمة المرور عبر الهاتف الجوال.

في الوقت الذي تصلك فيه كلمة المرور سيتم تفعيل الحساب على برنامج تيمز.

الانتقال إلى موقع منصة مدرستي

الضغط على تسجيل الدخول، وكتابة بياناتك الموجودة على تطبيق توكلنا.

التسجيل في منصة مدرستي عبر نظام نور التعليمي

بإمكان ولي الأمر الذي يمتلك حساب على نظام نور التعليمي أن يسجل دخول إلى منصة مدرستي، وذلك باستخدام الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي الإلكتروني، والضغط على دخول ولي الأمر الخاص بنظام نور.

إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بولي الأمر على نظام نور التعليمي.

الضغط على تسجيل الدخول، بعدها ينتقل ولي الأمر إلى صفحة بياناته على المنصة، وبذلك يمكنه متابعة الحضور والغياب الخاص بأبنائه.