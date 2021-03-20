نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن نتائج أهلية حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان عن نتائج أهلية حساب مواطن، يتم التسجيل في حساب مواطن من أجل الحصول على مبلغ مادي بنهاية كل شهر يساعد على تخطي الضائقة المالية التي تمر بها الأسر المسجلة في حساب مواطن من مستحقي ومستفيدي دعم حساب مواطن، ويعلن حساب مواطن بأن الإعلان عن مستحقي دعم حساب مواطن سيتم بشكل شهري وذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب مواطن.

ضوابط حساب مواطن الجديدة

بدء حساب مواطن في توفير خدماته ودعمه للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض في السعودية بداية من أواخر عام 2017، ولقي البرنامج عدد كبير من المسجلين به ممن يستحقون الحصول على الدعم الشهري، واستمرت خدماته وتسجيل المواطنين به حتى عام 2020 تحديدًا بشهر مارس، وبعد تلك الدفعة دفعة شهر مارس 28 لم يقبل حساب مواطن أي تسجيل جديد به.

ومنذ تلك الفترة أضاف حساب مواطن مجموعة جديدة من التعديلات الخاصة به، منها ما هو متعلق باثبات استقلالية حساب مواطن، وأيضاً تم تحديد قيمة الحد الأقصى للاستحقاق بحيث لا تتعدى قيمة الدعم المخصصة في دورة 28 لشهر مارس 2020، والتوقف عن استقبال أي طلبات تسجيل جديدة في حساب مواطن إلا الأفراد التابعين لرب الأسرة المسجل في حساب مواطن فقط.

وأوضح برنامج حساب مواطن أن على الأفراد المستقلين ضرورة تقديم الوثائق التالية في البرنامج لضمان استمرار الحصول على دعم حساب مواطن، حيث تضاف الوثائق التالية من خلال الحساب الشخصي للفرد المستقبل حلى حساب مواطن وهي:

تقديم عقد الإيجار من خلال منصة إيجار.

مشهد إثبات سواء السكن الجامعي أو السكن التابع للمعاهد أو التابع الكليات العسكرية.

تقديم ما يثبت ملكية السكن مثل صك الملكية.

ويجب على جميع الأفراد المستقلين لكي يضمنوا استمرار حصولهم على الدعم تقديم ما يثبت الاستقلالية قبل شهر يونيو القادم.