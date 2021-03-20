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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في برنامج حافز للباحثين عن العمل وطريقة التسجيل، التسجيل في برنامج حافز للباحثين عن العمل من أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي الذي لا يجد فرصة للعمل تتناسب مع مؤهلاته، وقدراته، كما أنه يخدم الراغبين في تنمية مهاراتهم حتى تتناسب مع سوق العمل الخارجي، ويعد برنامج حافز إحدى برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لأبنائها الغير عاملين بتقديم مبلغ مالي لسد احتياجاتهم الأساسية لحين الحصول على وظيفة مناسبة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية وتأهيلية لمساعدة هؤلاء في تنمية مهاراتهم.

شروط التسجيل في برنامج حافز للباحثين عن العمل

يلزم توافر عدة شروط للتسجيل في برنامج حافز للباحثين عن العمل، وهي:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المواطن ما بين 20 إلى 60 عام.

ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش من الدولة.

ألا يكون المتقدم يحصل على تعويض توقف عن العمل من جهة عمل سابقة.

عدم امتلاك أي مصادر دخل تجارية.

ألا يكون المتقدم مقيد في مدرسة، أو جامعة، أو مركز تدريب.

الإقامة بشكل دائم داخل البلاد لمدة 10 شهور على الأقل.

كيفية التسجيل في برنامج حافز

يمكن للمواطنين السعوديين التي تتوافر فيهم الشروط السابقة التسجيل في برنامج حافز، وذلك باتباع ما يلي:

الدخول إلى بوابة طاقات الإلكترونية

الضغط على الهوية الوطنية للمتقدم.

إدخال البيانات المطلوبة كالإسم ورقم الهوية، وكلمة المرور، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الجوال.

الضغط على تسجيل لتصلك رسالة على بريدك الإلكتروني بها أيقونة تفعيل الحساب.

خدمة عملاء برنامج حافز

يمكن معرفة كافة المعلومات حول برنامج حافز بالاتصال بصندوق تنمية الموارد البشرية على رقم 920020301، كما يمكن التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء عبر حساب البرنامج على تويتر.