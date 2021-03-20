شروط عمرة رمضان والحج 1442 في ظل أزمة كرونا

تستعد المملكة العربية السعودية في الأيام القليلة القادمة إستقبال شهر رمضان المبارك وموعد عمرة رمضان، التي تعد من أعظم الشعائر المقدسة خلال شهر رمضان للمسلمين في جميع أرجاء العالم، وذلك تعمل المملكة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفرض القيود اللازمة لتضمن التباعد الإجتماعي للحد من فيروس كورونا التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

الشروط اللازمة لأداء عمرة رمضان وفريضة الحج

إشترطت المملكة على كل من يريد بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان وفريضة الحج لابد أن يكون قد حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك بالنسبة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، أما الوافدين من خارج المملكة لأداء مناسك العمره فعليه أن يقدم صورة من تحليل pcr أو المسحة التي تأخذ من الأنف حيث لاتتعدى المدة من وقت عمل التحليل والدخول المملكة أكثر من ثلاثة أيام أي 72 ساعة.وذلك حفاظاً على سلامة المعتمرين وفي نفس الوقت أن يكون على دراية تامة ويأخذ اللازم في حالة لقدر الله أثبتت التحليل عكس ذلك، وأيضاً من الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية الأشخاص الذين يريدون أداء مناسك عمرة شهر رمضان المبارك أو فريضة الحج أن يكون عمر المؤدي ما بين ثمانية عشر عاماً إلى الستين عاماً، وتقسيم المعتمرين أو الحجاج إلى مجموعات ويكون لكل مجموعة قائد مسؤول عنهم وعن جميع التحركات الخاصة بهم وذلك لعدم الإختلاط بأشخاص آخرين حفاظاً عليهم وعلى سلامة المعتمرين وتكون المسافة بين المعتمرين وبعضهم داخل المسكن قرابة المتر ونصف وذلك تجنبا لحدوث إصابات بين المعتمرين، وتتكون كل مجموعة من عدد مائة شخص معتمر بحد اقصى.

تطبيق اعتمرنا للمعتمرين والحجاج

أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة تحميل تطبيق اعتمرنا للمعتمرين وذلك لأنه يقدم مزايا مهمة جدا لكل زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من خلال تنظيم وقتهم في أداء مناسك العمره والتخطيط لها وحجز الخدمات بمنتهى السهولة، كما أنه يساعد المعتمر على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.