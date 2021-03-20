نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور الرياض “كل ما تود معرفته عنها” في المقال التالي

نور الرياض هي الاحتفالية التي انطلقت الخميس 18 مارس، والتي تتضمن الأعمال الفنية التفاعلية، والتي تعتمد في تصويرها علي الإضاءة بمواقع متعددة داخل مدينة الرياض، حيث شارك 60 شخصًا من الفنانين الكبار المتخصصين في مجال فنون الإضاءة، وذلك من أكثر من 20 دولة منهم 23 من الفنانين السعوديين فقط. نور الرياض هذه الاحتفالية تستمر لمدة 17 يومًا و تنتهي بتاريخ 3 أبريل.

وهي أولى مبادرات برنامج الرياض آرت، وهذا البرنامج يعد أحد المشاريع الأربعة الكبرى بالرياض.

والتي قام بإطلاقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ 19 مارس 2019 وذلك جاء بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وذلك من أجل أن تتحول الرياض إلى معرض فني مفتوح يخلط بين المعاصرة والأصالة ويجمع بينهما. احتفالية نور الرياض الاحتفالية تشمل 60 عملًا فنيًا في كافة أشكال فنون الضوء، والتي منها أعمال هندسية وتاريخية وضوئية ومنحوتات وعروض تفاعلية وعروض للإضاءة وتركيبات وأعمال خارجية ومقاطع حركية، وكذلك أشكال متنوعة من الفن الخفيف.

ويمكن لسكان أو زوار مدينة الرياض أن يستمتعوا في مختلف أنحاء المدينة عن قرب بهذه الاحتفالية.

وقد تم تخصيص مركزين رئيسيين وذلك كل من مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالمربع، ومركز الملك عبدالله المالي.

وسوف تقام احتفالية نور الرياض ومن ضمنها يقام معرض “نور على نور” الذي يعتبر معرض فني جماعي وأكبر معرض فني جماعي الذي يقوم بعرض الحركات الفنية المختلفة في فنون الإضاءة، وذلك منذ ستينيات القرن الماضي، وحتى يومنا هذا.

كما أن مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي يستقبل زواره ابتداء من تاريخ 18 مارس وحتى 12 يونيو.

وهو يتميز بأنه يضاهى المتاحف في جودة العروض التي يتم استخدام الضوء فيها.

ومركز المؤتمرات ينقسم إلى أربع أجنحة وهي جناح تجربة الضوء وجناح إدراك الضوء وجناح بيئة الضوء وجناح انعكاس الضوء.

حيث أن الزائر ينتقل داخل مركز المؤتمرات أو داخل المعرض مع أشعة من الضوء التي تفصل بين أعمال الفنانين من المناطق المختلفة حول العالم، وخلال الفترات الزمنية المختلفة. الوسوم عمر شويل - جدة نور الرياض "كل ما تود معرفته عنها" - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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