تمويل تقاعدي سريع لكل متقاعد يصل إلى 500 إلف ريال بدون ضمانات من بنك سامبا

بنك سامبا هو من أحد البنوك الرائدة وذات ثقة في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى من وقت لآخر في تقديم عروض جديدة ومميزة وتقديم افضل الخدمات لجميع عملاء بنك سامبا، ويقدم سامبا تمويل شخصي للمتقاعدين بمبالغ مختلفة تناسب الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه كل فرد بحد أقصي للتمويل 500 ألف ريال، حيث يبحث الكثير من الأشخاص بعد التقاعد على أي تمويل مالي يتميز بعروض مميزة وبشروط بسيطة، حيث يحتاج البعض إلى التمويل الشخصي لسد أغراضه مثل سد ديون أو إجراء مشروع استثماري أو تجديد منزل أو تصليح السيارة أو السفر وغيرها من الأمور الشخصية المتنوعة، وفي السطور التالية سنوضح لكم ماهي شروط التقديم على طلب التمويل للمتقاعدين ورابط التقديم.

ما هي مزايا التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك سامبا

قروض المتقاعدين والأفراد الموشكين علي التقاعد يتوفر الحصول عيها بسهولة من بنك سامبا بأي فرع من الفروع داخل المملكة العربية السعودية، وتتميز قروض المتقاعدين بالتالي:

أهم ما يميز التمويل من بنك سامبا انه خاضع لقوانين الشريعة الإسلامية لجميع فئات المبالغ المالية.

يتوفر الحصول علي أي مبلغ تمويل للمتقاعدين حيث أن تمويل مبالغ المتقاعدين يصل إلى مبلغ 500,000 ريال سعودي، ويعد هذا المبلغ هو الحد الأقصى لمبالغ التمويل المخصصة للمتقاعدين من بنك سامبا.

تصل فترة السداد إلى مدة 5 سنوات وبأقساط مريحة للعملاء وفق رغبة العميل المتقاعد وقدرته علي سداد الأقساط في الأوقات المحددة بينه وبين سامبا.

بنك سامبا يوفر سريعاً الموافقة الفورية على طلب التمويل المالي للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

يمكنك الحصول على تمويل إضافي ولكن في حالة تسديد 20% من قيمة التمويل السابق.

في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله يعفي أسرة العميل من تسديد المديونية.

تحويل سريع لمبالغ التمويل التي يطلبها العميل دون تأخير أو إطالة في الوقت.

شروط التقديم على طلب التمويل للمتقاعدين من لبنك سامبا

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عمره عن 40 عام حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل النقدي من بنك سامبا.

أن يكون الراتب الشهري للعميل المتقاعد لا يقل عن 2,000 ريال سعودي فقط، ويعد هذا الراتب هو أقل راتب حتي يمكن صرف التمويل من بنك سامبا.

أن يكون الفرد المتقاعد مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل للمتقاعدين من بنك سامبا

لابد أن تتوافر صورة بطاقة الهوية الشخصية للعميل بشرط أن تكون البطاقة جارية المفعول.

لابد أن يتوافر خطاب رسمي من جهة التقاعد الخاصة بالعميل يفيد بالموافقة على تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

لابد أن يتوافر موافقة يفيد بتحويل الراتب الشهري إلى بنك سامبا حتي يتثنى الحصول علي موافقة سامبا لصرف المبلغ التمويلي.

رابط التقديم على طلب التمويل للمتقاعدين

عزيزي العميل يمكنك زيارة أقرب فرع لك أو الاتصال على الرقم الموحد المجاني وهو 8001241010.

يستطيع جميع المواطنين التقديم علي تمويل المتقاعدين يمكن الدخول على الرابط التالي بنك سامبا ومن خلال رابط التمويل السابق يطلب كل عميل متقاعد مبلغ التمويل الذي يتناسب معه.