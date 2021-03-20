تمويل البنك العربي للمتقاعدين بدون تحويل راتب في السعودية

تمويل البنك العربي للمتقاعدين، والذي يقوم بتقديم عدد من الخيارات للتمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية، ويتميز البنك العربي بقروضه المختلفة والمتنوعة التي تقدم للعديد من الأشخاص سواء موظفين أو متقاعدين، وأيضا اهم من يميز البنك هو توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية لتقديم كافة الاحتياجات الشخصية من السيولة المالية بطريقه سهله، تمويل التورق المبارك المحلى العميل يقوم بشراء سلعه محليه يملكها البنك، وبعدها يحق للعميل الحصول على شهاده تملك سلعه محليه وبيعها من خلال فترة صلاحية الشهادة من خلاله أو من خلال وكيله ويكون معتمد من البنك العربي، ويقوم البنك أيضا بتقديم قروض للمتقاعدين البنك العربي وهو من القروض الهامة جدا التي يقدمها، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مميزات البنك وعلى شروط تمويل المتقاعدين من البنك العربي.

تمويل البنك العربي للمتقاعدين

يقوم البنك العربي بتقديم تمويل شخصى للسعوديين، وهذا التمويل يعتبر من اهم التمويلات داخل المملكة العربية السعودية والذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص داخل المملكة، وهناك مميزات هامه جدا للحصول على تمويل شخصى من البنك العربي وسوف نتعرف على هذه المميزات، وأيضا هناك تمويل البنك العربي للمتقاعدين وهو أيضا احد اهم التمويلات المقدمة من البنك، وتعتبر قروض المتقاعدين بدون تحويل راتب من اهم القروض التي تقدم من خلال البنك، ويمكن كلب تمويل المتقاعدين من خلال الأنترنت وملئ استمارة الطلب.

مميزات تمويل البنك العربي

سهولة اجرائات الحصول على القرض.

يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.

أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً.

إمكـانية إعادة التمويل.

إعـفاء الـورثة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

خطاب تعريف من جهة العمل شاملاً تفاصيل الراتب والمنصب الحالي وعدد سنوات الخدمة. خطاب تحويل الراتب عبر نظام «سريع» معتمد من جهة العمل. صورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

يعتبر البنك العربي من اهم البنوك التي تقدم خدمات مصرفيه مميزه، ويقدم التمويل الشخصي للسعوديين باجرائات سهله وبسيطه، وأيضا يقدم تمويل هام جدا وهو تمويل البنك العربي للمتقاعدين.