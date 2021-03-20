طريقة التسجيل في برنامج ريف وشروط الاستحقاق

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أعلن برنامج ريف الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريقة التسجيل في برنامج ريف من أجل الحصول على الدعم المالي، وأوضح الإجراءات المتبعة للتقديم، ولهذا أقبل العديد من المستفيدين على الحصول على الدعم، خصوصًا بعد إطلاق حساب المواطن تصريحات رسمية أن التسجيل في البرنامج لا يوقف الدعم، ويذكر أن الهدف من إطلاق البوابة هو إعانة صغار المزارعين على تنمية أعمالهم، وكافة الأنشطة الزراعية.
طريقة التسجيل في برنامج ريف
وعلى من يرغب في التسجيل في برنامج ريف لطلب الدعم المادي، أن يقوم باتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة بوابة برنامج ريف الإلكترونية، ومن ثم قم بالنقر على تبويب طلب الدعم.
- وبعدها قم بالنقر على تبويب انشأ حساب جديد، وبعدها تعبئة كافة البيانات المطلوبة.
- ستحصل على رسالة نصية، تتضمن على كود التحقق، قم بإدخاله مرة ثانية إلى المنصة.
- ثم قم بالنقر على تبويب تسجيل الدخول، وقم بإدراج رقم حسابك البنكي.
- سيتم الآن تفعيل الحساب، وتستطيع الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة، ومن بينها برامج التنمية الريفية الموجهة إلى العديد من الشرائح.
ما هو برنامج ريف
وقد عكفت وزارة البيئة والمياه والزراعة على استحداث العديد من الأساليب لتنمية المجال الزراعي، وإدخال نهج التنمية المستدامة في القطاع، ومن ثم يتم استغلال أكبر قدر من الفرص، وإتاحة الفرصة أمام المزارعين من أجل استثمار الموارد، وبالتالي يتم رفع زيادة الكفاءة الإنتاجية.
شروط الاستفادة من منصة ريف
وقد أطلقت الوزارة مجموعة من الاشتراطات من أجل الاستفادة من منصة ريف الإلكترونية والخدمات التي تقدمها منها خدمات الدعم، وتتمثل تلك الشروط في:
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية، أو على الأقل يكون حاصلًا على بطاقة التنقل.
- أن تكون مهنته التي يعمل بها تتعلق بالمهن الزراعية، وألا يكون من العاملين في أحد القطاعين الخاص أو الحكومي.
- يشترط ألا يقل العمر عن 21 عام، وألا يزيد دخله شهريًا عن ستة آلاف ريال سعودي.
- رفع الأوراق المطلوبة، وكل ما يثبت تحقق شروط ومعايير الأهلية والاستحقاق، وكذلك تعبئة نموذج طلب الدعم.
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