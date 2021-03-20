نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاكتتاب في بنك الرياض riyad online في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بنك الرياض من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية، وأكثرها انتشارا، نظرا لما يقدمه من خدمات متعددة للملايين من عملائه المواطنين والمقيمين، مثل الباقات المتنوعة للقروض حسب الغرض، وخدمات عمليات الادخار وتوفير خزانات داخل البنك، ناهيك عن ربط حساب العميل البنكي بمنصات الخدمات الحكومية مثل أبشر وغيرها، وكذلك إمكانية الاكتتاب في البورصة بعدة طرق، أبرزها عبر ماكينات الصراف الآلي “آيه تي إم”، وذلك ضمن جهود البنك لتقديم الخدمة التي تساعده في جذب المزيد من العملاء.

اكتتاب بنك الرياض

الاكتتاب في بنك الرياض عبر الصراف الآلي، تحت شعار “وفر وقتك”، يتيح بنك الرياض لعملائه إمكانية الوصول إلى محفظتك مباشرةً والقيام بعمليات التداول على أسهم الاكتتابات بفعلية عبر الصراف الآلي، وفق ما يلي:

تمكنك أجهزة صراف الرياض الآلية المنتشرة في أنحاء المملكة من الوصول إلى حسابك الاستثماري والتحكم به.

بيع أسهم الاكتتابات.

تحويل الأموال.

الاطلاع على أرصدة الحسابات والمحافظ الاستثمارية.

يشترط أن يكون لديك حساب جاري ساري المفعول وبطاقة صراف آلي من بنك الرياض.

يشترط أن يكون لديك حساب استثماري من شركة الرياض المالية.

بيع أسهم ارامكو في بنك الرياض

خطوات استخدام رياض تداول في بنك الرياض أون لاين

يمكن لأي من عملاء بنك الرياض، الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها صفحة تداول الرياض عبر منصة الرياض أون لاين، التي تتيح الاطلاع على كل ما يخص الأسهم والمحفظة الاستثمارية، وفق ما يلي:

الدخول على منصة الرياض أون لاين، ومنها تسجيل الدخول، ثم اختيار “رياض تداول” من قائمة “استثمار”.

عقب ذلك تختر “المحفظة الاستثمارية”، لتظهر أمامك قائمة الأسهم المملوكة، والتي يمكن من خلالها متابعة الأسهم وحالة السوق اللحظية.

سوف تجد في قائمة الأوامر “أوامر اليوم الحالي” و”الأوامر السابقة”.

تتيح المنصة عرض جميع الأسهم ومقارنة أسعارها والعروض المتاحة عليها، كما يجرى تحديث بيانات الأسهم وفقًا لحركة السوق، بشكل مستمر وسريع، ويمكن شراء وبيع الأسهم من خلاله مثل ارامكوا.

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