نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الوظائف jobs.sa مديرية الأمن العام 1442 والتسجيل بمنصة أبشر absher.sa للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الأمن العام jobs.sa 1442، اليوم أعلنت المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية عن التقدم لشغل الوظائف الحكومية الشاغرة لديها وذلك من خلال تطبيقات الوظائف كمنصة أبشر absher.sa بالتحديد في الإدارة العامة للقبول المركزي، علي أن يتم البدء في قبول الطلبات يوم السبت الموافق 7 من شعبان والموافق 20 من مارس، وذلك من خلال التطبيق الحكومي أبشر، كما سنسرد لكم بالتفاصيل في السطور القادمة الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين وأيضًا والرابط المخصص للمتقدمين وكذلك رقم الأمن العام للمتابعة في حالة قبول الطلب.

وظائف مديرية الأمن العام 1442 رابط التقديم

وتعتبر مديرية الأمن العام هي شعبة من شعب وزارة الداخلية وهي أحد القطاعات المستفيدة من تقديم الوظائف الإلكترونية، والتي اعتمدت بالشكل الرئيسي علي منصة أبشر التوظيف والتي حددت عدد من القطاعات بالإعلان عن الوظائف كما يلي:

الإدارة العامة لدوريا الأمن.

وأيضًا الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وكذلك الإدارة العامة للمرور.

شئون التدريب.

القوات الخاصة لأمن الطرق.

وأيضًا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

وأخيرًا القوات الخاصة للمباحث والتحريات الجنائية.

الموعد الرسمي للتقديم للوظيفة بالأمن العام

ويعتبر يوم السبت الموافق 7 من شعبان، ولـ 20 من مارس هو الميعاد الرسمي لبدء التقدم وشغل الوظائف بوظائف الأمن العام السعودي والذي أعلن عن بالموقع الرسمي لمديرية الأمن العام السعودية وهو متاح لكل من تتوافق علية الشروط المطلوبة.

وقد أصدر تعليمات صريحة سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي بضرورة سرعة الانتهاء من الخطوات الروتينية والتي من شأنها أن تعرقل العمل الإلكتروني بالمملكة للوصول إلي الرؤية الواضحة للوزارة.

شروط التقديم للوظائف 1442

وقد أوضحت المواقع الرسمية الخاصة بالوزارة بعض الشروط الواجب توافرها بالمتقدم من اجل الحصول علي الوظيفة، وهي تتلخص في:

يجب أن يكون حسن السير والسلوك وليس له أي سجل إجرامي. وبالطبع أن يكون سعودي النشأة والأصل. يجب ألا يقل طوله عن 168 سم، ويجب أن يكون هناك تناسق بين الطول والوزن. وأن يجتاز المتقدم الاختبارات البدنية التي وضعتها الوزارة والشفوية واختبارات القبول. وألا يكون سبق له التعيين سابقًا بإحدى الوظائف ذات الطابع العسكري.

طريقة التسجيل السريعة بالموقع

وتم الإعلان عن فتح باب التقدم للطلبات اليوم السبت من خلال الدخول بمنصة أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول لمنصة أبشر والضغط علي الوظائف المتاحة.

ومن ثم النقر علي أيقونة الوظائف.

التأني أثناء قراءة الشروط من أجل الإجابة الصحيحة عليها.

ملء الحقول جميعها بالبيانات الصحيحة الدقيقة مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية واختيار الجنس والحالة الاجتماعية ورقم الوظيفة المتقدم لها.

كتابة بيانات المؤهل العلمي وبعدها الضغط علي حفظ.

وبالنهاية عليك التأكد من كافة البيانات الموجودة التي سوف تقوم الوزارة بالرد عليك بها من خلال رقم الجوال الخاص بك في حالة القبول بالوظيفة، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية لك تفيد بالقبول.