نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن تغيب وافد 1442 برقم الإقامة أو الجواز عبر موقع وزارة العمل وأبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد الكثير من أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تغيب وافد 1442، حيث يبحث عنها العديد من أصحاب العمل وأصحاب المؤسسات والكفيل بشكل دوري، وتقدم وزارة العمل والموارد البشرية خدمة البلاغ عن وافد هارب وتتبع حالته، حيث تقدم وزارة العمل هذه الخدمة إلكترونيا وبضغطة زر، وكما يمكنك عمل الاستعلام عن طريق أبشر، تابع معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن تغيب وافد 1442

للاستعلام عن بلاغ الهروب لوافد أو بلاغ تغيب وافد عام 1442 باستخدام رقم الإقامة أو رقم جواز السفر قم بالخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل السعودية www.mol.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول في الحساب الخاص بك عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على استعلامات إلكترونية، ومنها انقر على خدمة الاستعلام عن عامل وافد.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالعامل الوافد، كرقم الإقامة ورقم الجواز وجنسية العامل، ثم اضغط على زر بحث.

سيظهر لك بيانات مفصلة حول البلاغ الخاص بتغيب العامل الوافد.

الاستعلام عن تغيب وافد عن طريق أبشر 1442

ويمكنك أيضا الاستعلام عن تغيب وافد عن طريق منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، للاستعلام تابع الطريقة التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بأبشر www.absher.sa، أو من خلال التطبيق الخاص بأبشر على الهاتف.

قم بتسجيل الدخول على المنصة باستخدام اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

قم باختيار خدمات الجوازات، ثم اضغط على الاستعلام عن عامل وافد.

قم بإدخال بيانات العامل الوافد كرقم الإقامة ورقم جواز السفر والجنسية ثم اضغط على عرض.

سوف يظهر لك تقريرا مفصلا عن الوافد المتغيب أو الهارب.

وتقوم المملكة العربية السعودية بتقديم عقوبات صارمة لمخالفي نظام الإقامة، وقد تصل العقوبات مع مخالفي نظام الإقامة إلى الترحيل عن المملكة العربية السعودية، وإذا كنت من أصحاب العمل يمكنك تقديم بلاغ عن هروب أو تغيب وافد إلكترونيا عبر موقع وزارة العمل دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الجوازات.

كما يمكنك القيام بالاستعلامات الخاصة ببلاغ تغيب وافد أو هروب وافد من خلال البوابة الرسمية لوزارة العمل السعودية ومن خلال منصة أبشر الخاصة بوزارة الداخلية السعودية بسهولة ويسر، ويمكنك معرفة موعد نزول التأهيل الشامل من الرابط التالي موعد نزول التأهيل الشامل 1442.