موعد ورابط التقديم في وظائف الأمن العام ” أبشر للتوظيف ” 1442

قامت مديرية الأمن العام بنشر بيان من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية، حيث أنها أفادت من خلاله قيامهم بفتح باب القبول في وظائف الأمن العام رتبة جندي للرجال 1442، ويتم التقديم من خلال بوابة أبشر للتوظيف، تلك المنصة الرسمية التي يتم من خلالها إتاحة التقديم لمختلف الوظائف من كافة أنحاء المملكة، نشارك معكم خلال هذا المقال موعد فتح باب القبول وشروط ورابط التقديم في وظائف الأمن العام عبر بوابة أبشر للتوظيف 1442.

موعد فتح باب القبول وظائف الأمن العام أبشر للتوظيف 1442

يُرجي العلم أنه سيتم فتح باب القبول في وظائف الأمن العام عبر بوابة أبشر للتوظيف 1442 وإتاحة التقديم كالآتي:

يبدأ في يوم السبت المقبل الموافق 7-8-1442 هجرياً و 20-3-2021م

وينتهي يوم الخميس الموافق 12-8-1442هـ أو 25-3-2021م

يتم التسجيل من خلال الإنترنت عبر ملء حقول التسجيل بالبيانات المطلوبة عبر بوابة أبشر، وبعد ذلك يتم مراجعة كافة البيانات لجميع المتقدمين. ويتم القبول وفقاً للشروط المطلوبة في هذه الوظيفة الحكومية.

يُرجي العلم أنه يتم استبعاد بيانات المتقدمين ورفضهم في حالة احتوت علي أية معلومات خاطئة، لذا يُرجي التحري بدقة صحة البيانات أثناء إدخالها

شروط التقديم عبر بوابة أبشر وظائف الأمن العام

يتم التسجيل من خلال البوابة الرسمية للتقديم بوابة أبشر، ولكن يلزم عليك حتي تتمكن من التقديم علي تلك الوظائف أن يتوفر بك الشروط الآتية: