نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ورابط التقديم في وظائف الأمن العام ” أبشر للتوظيف ” 1442 في المقال التالي
قامت مديرية الأمن العام بنشر بيان من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية، حيث أنها أفادت من خلاله قيامهم بفتح باب القبول في وظائف الأمن العام رتبة جندي للرجال 1442، ويتم التقديم من خلال بوابة أبشر للتوظيف، تلك المنصة الرسمية التي يتم من خلالها إتاحة التقديم لمختلف الوظائف من كافة أنحاء المملكة، نشارك معكم خلال هذا المقال موعد فتح باب القبول وشروط ورابط التقديم في وظائف الأمن العام عبر بوابة أبشر للتوظيف 1442.
موعد فتح باب القبول وظائف الأمن العام أبشر للتوظيف 1442
يُرجي العلم أنه سيتم فتح باب القبول في وظائف الأمن العام عبر بوابة أبشر للتوظيف 1442 وإتاحة التقديم كالآتي:
- يبدأ في يوم السبت المقبل الموافق 7-8-1442 هجرياً و 20-3-2021م
- وينتهي يوم الخميس الموافق 12-8-1442هـ أو 25-3-2021م
يتم التسجيل من خلال الإنترنت عبر ملء حقول التسجيل بالبيانات المطلوبة عبر بوابة أبشر، وبعد ذلك يتم مراجعة كافة البيانات لجميع المتقدمين. ويتم القبول وفقاً للشروط المطلوبة في هذه الوظيفة الحكومية.
يُرجي العلم أنه يتم استبعاد بيانات المتقدمين ورفضهم في حالة احتوت علي أية معلومات خاطئة، لذا يُرجي التحري بدقة صحة البيانات أثناء إدخالها
شروط التقديم عبر بوابة أبشر وظائف الأمن العام
يتم التسجيل من خلال البوابة الرسمية للتقديم بوابة أبشر، ولكن يلزم عليك حتي تتمكن من التقديم علي تلك الوظائف أن يتوفر بك الشروط الآتية:
- يلزم علي المتقدم أن يحمل “الجنسية السعودية” (يُستثني منها الناشئ خارج المملكة مع أبويه لخدمة البلد)
- حاصلاً علي “شهادة الثانوية العامة” أو ما يعادلها من الشهادات الأخري
- القيام بـ “معادلة الشهادات” في حالة تم صدورها من خارج أراضي المملكة العربية السعودية
- يلزم علي المتقدم أن يمتلك “سمعة طيبة” وسلوك حسن وسيرة جيدة
- عدم فصل المتقدم من أي وظيفة سابقة بسبب سيئ، أو إصدار أحكام سابقة ضده لانتهاك الشرف والأمانة
- تناسب الطول مع الوزن وفقاً للوائح الطبية
- عدم التزوج من امرأة غير سعودية
- اجتياز جميع إجراءات القبول
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد ورابط التقديم في وظائف الأمن العام ” أبشر للتوظيف ” 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.