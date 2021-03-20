نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضوابط الجديدة لحج 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها في فتح ابواب الحج هذا العام ٢٠٢١، وقد اوضحت ووارة الصحة السعودية ان هناك عدة شروط وضوابط للحج هذا العام وقد ذكرت صحيفة سعودية إن وزارة الصحة ربطت قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا واعتباره شرط أساسي للمشاركة في الحج هذا العام وهذا ضمن رؤية اهداف السعودية التحول الوطني٢٠٣٠.

ضوابط الحج لعام ١٤٤٢

قد اشتملت ضوابط الحج على حصول الحجاج الوافدين من خارج المملكة على لقاح كورونا المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، ضرورة حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بمدة زمنية لاتقل عن اسبوع، وابراز نتيجة فحص معتمد لتحليل كورونا PCR معتمدة بسلبية فيروس كورونا المستجد قبل ٣ ايام من الوصول للملكة العربية السعودية، واكدت الوزارة ضرورة عزل الحجاج القادمين من خارج المملكة لحجر صحي مدته ٧٢ساعه من وصولهم، داخل الفندق، ومدة ١٠ أيام لمن ثبت إيجابية فيروس كورونا لديهم مع متابعة حالتهم الصحي والأعراض، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لحج خالي من الإصابات بكورونا، اضافت وزارة الصحة السعودية الزام كل العاملين والمشاركين في الحج على جرعتين لقاح من اللقاح المعتمد قبل بدء التكليف بمدة لاتقل عن اسبوع، واضاف يجب حصول كل الحجاج من داخل المملكة على لقاح كورونا المعتمد من مراكز المملكة قبل بداية شهر ذو الحجة.

شددت الوزارة على ضرورة والزامية ارتداء الكمامة الطبية لكل المشاركين في الحج لعام ١٤٤٢ بجميع الأوقات، وجدولة حركة تدفق الحجاج إلى مجموعات لايتجاوز عددها ١٠٠ حاج مع مراعات للضوابط والبروتوكولات الصحية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ضرورة التباعد بين الحجاج عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر.

ومن الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية قصرت اعداد الحجاج لعام ٢٠٢٠ على المواطنين السعوديين والمقيمين فقط بالمملكة ولم تقبل بأى وافد من خارج المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية، وصل عددهم إلى ١٠٠٠ حاج فقط.

قالت صحيفة سبق السعودية على لسان وزير الصحة توفيق الربيعة “عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لعام ١٤٤٢ وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة وأضاف ان اللقاح شرط للحج والعمرة”.