رابط وظائف الأمن العام 1442 وظيفة جندي رجال التسجيل عبر أبشر توظيف jobs.sa التفاصيل

رابط وظائف الأمن العام من الروابط التي تتم عمليات بحث عالية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد فتح باب التسجيل على وظائف الأمن العام 1442، وظيفة جندي رجال حسب الشروط والمؤهلات المطلوبة، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، عن فتح باب التقديم لوظائف للرجال على رتبة جندي بمديرية الأمن العام.

رابط التسجيل لوظائف الأمن العام 1442

الدخول عبر أبشر توظيف “job.sa“.

الدخول على الوظائف المتاحة.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

كتابة بيانات المتقدم.

الضغط على تسجيل.

وظائف الأمن العام 1442

موعد التقديم على وظائف الأمن العام 1442

يبدأ التسجيل على وظائف الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، من اليوم السبت الموافق 7 شعبان 1442، الموافق 20 مارس 2021، وينتهي يوم الخميس الموافق 12 شعبان 1442، الموافق 25 مارس 2021، ويكون التسجيل إلكتروني من خلال أبشر توظيف، على أن يتوافر في المتقدمين المؤهلات والشروط التالية.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة ضرورة إحضار شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والنشأة، ويستثني من ذلك من تربي مع والديه خارج البلاد لخدمة الوطن. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة. ألا يكون قد تم الحكم على المتقدم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. عدم تعيين المتقدم في وظيفة سابقة تخضع للنظام العسكري. أن يتناسب الطول مع الوزن حسب ما نصت عليه اللائحة الطبية للعسكريين. ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. اجتياز جميع الاختبارات المقررة للقبول وكذا المقابلة الشخصية.

موقع أبشر توظيف

يحتل موقع أبشر توظيف مكانة كبيرة لدي السعوديين، المقبلين على التقديم لوظائف حكومية بمختلف المجالات، حيث تقدم منصة أبشر توظيف خدماتها بمهنية وكفاءة عالية، وتدير عملية التوظيف بكل حيادية، حيث يهتم بتقديم الخدمة للمواطنين والجهات التي تُعلن عن الوظائف.