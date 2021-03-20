نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تطبيق واجباتي الجديد بالسعودية وطريقة التسجيل للمراحل المختلفة في المقال التالي
رابط تطبيق واجباتي، الجديد تطبيق أصدرته المملكة العربية السعودية، لتسهيل حصول الطالب علي المعلومة بسهولة وإمكانية الدراسة عن بعد، وتدعم هذا النظام وتقوم بتيسيره من خلال هذا التطبيق، وفي بداية دخول الصف الدراسي الثاني للمراحل الدراسية، نقدم لكم رابط تطبيق واجباتي الجديد بالسعودية وطريقة التسجيل به وأهميته للطلاب.
رابط تطبيق واجباتي
يعتبر التطبيق هو تطبيق دراسي من وزارة التعليم في المملكة، لتسهيل العملية التعليمية، كما أصدرت السعودية تطبيق صحتي السعودي بعد أزمة كورونا للحصول علي لقاح كورونا، تطبيق واجباتي يدعم اللغة العربية فقط، بسبب استخدامه لأبناء السعودية ومقرراتها في شرح المناهج الدراسية السعودية بأسلوب سهل وواضح وحلول المواد، يحتاج الإنترنت لتحميل المحتويات والمقررات، ويمكنك من خلال التطبيق التواصل مع كل مدرس مخصص للمنهج التابع له، وإجابة علي أي سؤال خاص بالمقرر في تطبيق واجباتي.
طريقة التسجيل في التطبيق
- يمكنك تحميل تطبيق واجباتي من خلال آب ستور أو جوجل بلاي بسهولة عبر البحث عنه في متجرك .
- بعد تحميل التطبيق، سيظهر لك صفحة تعرض كلمة الفصل الدراسي الأول و الفصل الدراسي الثاني .
- قم بتحديد الفصل، ثم سيظهر لك المراحل الدراسية والتي تشمل من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.
- بعد اختيار المرحلة، ستفتح لك صفحة المواد وعند اختيارك للمادة، ينقلك إلي صفحة أخري تحتوي علي المناهج الدراسية ونماذج حل وشرح للمقرر الدراسي.
- بعد اختيار المقرر أو الكتاب المراد عرضه، سيعرض لك محتواه علي الفور، ويحتوي في أعلي الشاشة زر لتكبير الصفحة أو تصغيرها وزر للانتقال والتنقل بين الصفحات السابقة والتالية، ويمكن تحميل الكتاب من خلال التطبيق بصيغةPDF.
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- يوفر التطبيق أيقونة البحث، حيث يمكنك استخدامها للوصول أسرع علي المراد عرضه لك.
- وأيقونة المفضلة، لإضافة المقررات التي تستخدمها وتتطلع عليها بشكل مستمر، بعد تحميل رابط تطبيق واجباتي.
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