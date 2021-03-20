نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الامن العام 1442 رجال وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح منذ ساعات قليلة باب تسجيل الأمن العام 1442 رجال وتوفير عدد من الوظائف للرجال مثل رتبة جندي وغيرة من الوظائف الأخرى، وهذه الوظائف أصبحت متاحة للرجال فقط المواطنين السعوديين ولا تتوفر هذه الوظائف للنساء كما أنها غير شاملة للمواطنين المقيمين في السعودية وهناك العديد من الشروط الهامة التي تضعها الوزارة لكي يتم قبولك في هذه الوظيفة وهو ما سنوضحه لكم في هذا الموضوع مع طريقة التسجيل.

شروط تسجيل الامن العام 1442 رجال

أعلنت مديرية الأمن العام انه تم فتح باب التسجيل والقبول في الأمن العام 1442 رجال والتقديم برتية جندي ولكن يلزم توافر عدة شروط في المتقدم لكي يتم قبول التسجيل الخاص به أهمها هي:

إن يكون المتقدم يمتلك شهادة الثانوية العامة على أقل تقدير.

إن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ومواطن سعودي.

إن يتمتع الشخص المتقد بالسيرة الحسن والسمعة والسلوك الجيد.

إن يكون المتقدم متزوجا من سعودية تحمل الجنسية السعودية ويمنع من يتجاوز من غير سعودية.

إن يجتاز المتقدم لكافة الاختبارات المقررة.

إن يجتاز الكشف الطبي وأن يكون متناسب في الطول والوزن.

إن يكون المتقدم لم يتعين في أي وظيفة في الخدمة العسكرية من قبل.

تسجيل الامن العام 1442 رجال

يمكن لكافة المواطنين السعودية الذي تتوافر لديهم شروط التقديم والقبول التقديم والتسجيل في الأمن العام رجال من خلال منصة أبشر الإلكترونية ونشرح لكم في الخطوات الآتية طريقة التسجيل بخطوات بسيطة وسريعة:

توجه إلى موقع ابشر الإلكتروني للتوظيف من خلال متصفح الويب.

قم باختيار قسم الوظائف المتاحة.

قم بالضغط على خيار وظيفة جندي بالأمن العام.

قم أولا بقراءة كافة الشروط للتقديم والموافقة.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار تقديم الطلب للتقديم للوظيفة.

سيتم توجيهك إلى صفحة بها نموذج لكتابة بياناتك الشخصية به.

أبرز المعلومات المطلوبة منك هي رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب والعديد من البيانات الهامة الأخرى، والتي عليك إدخالها بشكل صحيح.

بعد ذلك عليك الضغط علي موافق وبعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى بها بعد الخانات المطلوب كتابة البيانات المطلوبة بها وهي عبارة عن نموذج طلب التوظيف، وعليك كتابة البيانات المطلوبة بدقة وبعد ذلك قم بمراجعتها بشكل دقيق وتأكيد طلب التقديم بعد ذلك.