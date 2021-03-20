السعودية تعلن عن ضوابط وشروط الحج هذا العام 2021

بثت المملكة العربية السعودية البشرى للملايين ممن يرغبون في أداء فريضة الحج لهذا العام 2021، مشيرة إلى أنها ستسمح باستقبال الحجاج، على عكس العام الماضي الذي جرى حظر السفر خلاله إلى المملكة، ولم يؤد المناسك سوى 10 آلاف فردا فقط بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الرامية للحد من انتشار الوباء المستجد،

شروط الحج 2021

وأوضحت تقارير صحفية أن السلطات المختصة في المملكة حددت العديد من الشروط لاستقبال الحجاج هذا العام، نرصدها في سياق هذا المقال، وقد أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا، وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في الراغبين بأداء فريضة الحج لعام 2021، ما يلي:

رفض ترشح الفئات الأكثر عرضة للإصابة لأداء مراسم الحج.

يقتصر أداء فريضة الحج للفئات العمرية بين 18 و60 عاما.

التشديد على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج.

العمل على جدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات معرفة مسبقا، ولها قائد مرافق واحد على الأقل.

يشترط ألا تتجاوز المجموعة الواحدة 100 حاج، كما يتم تحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة.

تقرر الاستفادة من جميع الرخص الشرعية، وذلك للمساهمة في التخفيف على المنظمين.

اخبار الحج 2021

اشترطت السلطات السُّعُودية تلقي الحجاج من داخل المملكة وخارجها جرعات لِقاح، قبل مطلع شهر ذي الحَجَّة.

إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لِقاح مضاد، معتمد من منظمة الصحة العالمية.

يشترط أن تكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

يشترط حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللِّقاح المعتمد في المملكة، قبل بَدْء التكليف بما لا يقل عن أسبوع.

يلتزم جميع الحجاج والعاملين بارتداء الكِمامة في جميع الأوقات.

إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية العينة قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة.

إلزام جميع الحجاج بالحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة.

يتم إجراء فحص جديد للحجاج خلال مدّة الحجر، بعد 48 ساعة من الوصول عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

يشترط وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحِجَّة.