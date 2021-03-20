إصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بفيروس “كورونا”

بلادي – الرياض : أعلن وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان، اليوم (السبت)، إصابة رئيس الوزراء عمران خان، بفيروس “كورونا”. وقال، إن الفحوص أثبتت إصابة عمران خان بـ”كورونا”، مشيراً إلى أنه يعزل نفسه حاليًا في المنزل.

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