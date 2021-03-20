“الصحة” تعتمد صرف بدل عمل إضافي لشاغلي عدد من الوظائف

بلادي – الرياض :

اعتمدت وزارة الصحة، صرف بدل ساعات عمل إضافي خاص لشاغلي عدد من الوظائف، وذلك تنفيذا لقرار صادر من مجلس الوزراء.

وشمل الاعتماد 8 وظائف في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، هي: رئيس فنيي إحصاء صحي، وفني إحصاء صحي، ورئيس قسم التقارير، وكاتب، وخادم صحي، ومراسل، وحارس، وسائق.

ووضعت الوزارة عدة شروط لصرف بدل ساعات العمل الإضافي، تشمل أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهريا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وساعات المناوبة، وأن يمارس العمل بصفة مستمرة، وأن يكون العمل مرتبطاً بالفريق الطبي.

وأبانت في تعميم أصدره وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، أن هذا البدل سيكون بديلاً عن معاملة الموظفين وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية، وهو عبارة عن مبلغ ثابت يصرف لمدة 3 سنوات، يتم بعدها إجراء تقييم لنتائج التطبيق والإيجابيات التي تحققت من ذلك، والأثر المالي المترتب على صرف البدل أو إيقافه.

ويتراوح مقدار بدل العمل الإضافي لشاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام من 600 ريال إلى 2365 ريالاً، بينما يتراوح مبلغ البدل لشاغلي وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور من 865 ريالاً إلى 1030 ريالاً.