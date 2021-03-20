“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

بلادي – الرياض : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وندد التحالف باستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل أراضي المملكة بشكل متعمد. وأبان أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.

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