“المرور”: القبض على قائدي دراجتين ناريتين خالفا بالوقوف في خط عبور المشاة بالباحة

بلادي – الرياض : تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع بلاغ عن تعدي اثنين من قائدي الدراجات النارية على الخط المخصص لعبور المشاة؛ بأحد طرق الباحة. وأوضحت الإدارة اليوم (السبت) أنه تم القبض على قائدي الدراجتين المخالفين؛ وجرى إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقهما. وكان أحد الناشطين نشر صورة على حسابه بموقع “تويتر” تظهر وقوف الدراجتين الناريتين في وسط خط عبور المشاة أثناء انتظار فتح الإشارة المرورية في أحد التقاطعات.

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