بلادي – الرياض :
أكدت وزارة الصحة، أن معظم الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح “كورونا”، تكون خفيفة إلى متوسطة خاصة بعد الجرعة الثانية، مبينة أنها تحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم.
وأوضحت، رداً على استفسار أحد الأشخاص، أن الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بشكل عام بعد تلقي اللقاح هي: الشعور بالتعب والصداع وألم في موضع الحقن وآلام في العضلات، والشعور بالتوعك وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.
وأشارت إلى أنه يمكن تناول مسكن الألم مثل “باراسيتامول” عند اللزوم، بالجرعة المناسبة للحالة.
وأبانت أن هذه الأعراض الجانبية تختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، لافتة إلى أنه في حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام، فإنه يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحص السريري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة” توضح ما يجب فعله حال استمرت أعراض تلقي لقاح “كورونا” أكثر من 5 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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