“صحة الطائف” تضبط سائقاً خاصاً يدعي علاج السرطان والسكري بخلطات مجهولة المصدر

بلادي – الرياض : ضبطت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، “سائق خاص”، يدعي علاج السرطان والسكر وجميع الأمراض بخلطات وأدوية وأعشاب مجهولة المصدر. وأوضحت “صحة الطائف” أنه جرى التنسيق مع جهات الاختصاص والزائر السري، وتم ضبط المتهم وتسليمه لشرطة النزهة والتحفظ على المضبوطات وتحرير اعترافاته كاملة ورفع كامل أوراقه إلى النيابة العامة. ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة عدم الانسياق خلف مثل هذه الأمور والتي تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض.

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