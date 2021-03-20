“الحرس الوطني” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً على الوظائف المعلنة سابقاً

بلادي – الرياض :
دعت وزارة الحرس الوطني، المرشحين والمرشحات مبدئياً على الوظائف المعلنة سابقاً، إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، اعتباراً من غد الأحد الموافق 8/ 8 / 1442هـ.
وأوضحت الوزارة أنه يُشترط على المقبولين والمقبولات، إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، والالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وأن عدم الحضور يعتبر عدولاً عن الرغبة في الترشيح.
ودعت إلى إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.
وأكدت على المقبولين والمقبولات الحضور حسب المواعيد وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، مبينة أنه يمكن الاطلاع على الشروط وأسماء المقبولين والمقبولات عبر الرابط.
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