أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية لشغل وظائف الحرس الوطني

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن أسماء المرشحين والمرشحات مبدئيا لشغل الوظائف الإدارية والفنية التي أعلنت عنها الوزارة من قبل، ودعتهم إلى ضرورة حضور المقابلة الشخصية وفقاً للمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن من لم يحضر المقابلة الشخصية فإن ذلك يعد تنازلاً منه من استكمال اجراءات القبول النهائي لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل.

أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية بوظائف الحرس الوطني والوثائق المطلوبة لحضورها:-

دعت وزارة الحرس الوطني السعودي الأسماء التي تم ترشيحها بصفة مبدئية حضور المقابلة الشخصية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطالبتهم بضرورة إحضار الوثائق التالية معهم أثناء حضور المقابلة الشخصية وهذه الوثائق هي:-

* أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

* ثلاث صور شخصية حديثة للمرشحين والمرشحات لشغل وظائفها.

* أصل وثيقة التخرج ونسخة منها على أن يكون موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

* الخبرات في مجال الوظيفة المرشح للعمل بها إن وجدت.

* الحاصلين على مؤهل دراسي من خارج المملكة ضرورة إحضار معادلة من التعليم العالي مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

* السجل الأكاديمي للمرشح وصورة منه.

* يجب الحضور إلى مقر لجنة المقابلة الشخصية في تمام الساعة الـ 8:45 صباحاً.

وأضافت بأنه في حالة عدم حضور المرشحين والمرشحات في المواعيد المحددة للمقابلة الشخصية فإن ذلك سوف يعد تنازلاً من المرشحة أو المرشحة عن استكمال إجراءات شغل الوظائف المعلن عنها، حيث أن الترشح مبدئياً لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً لا يعد ترشحاً نهائياً لشغل الوظائف وإنما هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف القيام بها حتى يكون الترشح لشغلها يكون نهائياً.

وأضافت بأن من ضمن اجراءات الترشح النهائي لشغل الوظائف هو ضرورة حضور المقابلة الشخصية ومرفق مع تلك المقابلة الوثائق المطلوبة، حتي يكون هذا الترشح نهائياً لشغل الوظائف المعلن عنها.

وأهابت وزارة الحرس الوطني على جميع المرشحين والمرشحات للقبول المبدئي بوظائف الحرس الوطني على حضور المقابلة الشخصية وفق التاريخ المحدد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، منها تطبيق توكلنا، كذلك فقد شددت وزارة الحرس الوطني على الالتزام بالمواعيد المحددة حيث أن عدم الالتزام بذلك الموعد سيعنى تنازلاً من المرشح والمرشحة عن استكمال عملية الترشيح النهائي، حيث أن الترشيح المبدئي لا يعني قبولا نهائياً.