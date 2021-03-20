نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: اعتماد صرف بدل ساعات العمل الإضافية لهذه الفئات من الموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ بداية انتشار فيروس كورونا ، قام مجلس الوزراء السعودي خلال تلك الفترة بعقد جلسة خاصة من خلال الاتصال المرئي تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معلنا عن استمرار الحكومة في صرف بدل ساعات عمل إضافية لعدد من الموظفين شاغلي الوظائف الصحية، بشرط أن تكون من الوظائف غير المشمولة في لائحة الوظائف الصحية وذلك في كلا من : المستشفيات والمراكز الصحية والمعامل والمختبرات ، علما بأن الأجر الإضافي أو بدل ساعات العمل الإضافية هي تلك القيمة المالية التي صاحب العمل بدفعها إلى العامل مقابل ساعات العمل الزائدة عن الموعد المتفق عليه لانتهاء عمله، و القيمة المادية لتلك الساعات يمكن حسابها كالتالي ” أجر الساعة يضاف إليه ٥٠٪ من قيمة أجره الأساسي “.

عاجل: اعتماد صرف بدل ساعات عمل إضافي لهذه الفئات من الموظفين

واليوم فقد أعلن الحساب الرسمي لوزارة الصحة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، عن قيامها باعتماد صرف بدل ساعات العمل الإضافية بشكل خاص فقط ، لكلا من شاغلي بعض الوظائف، مشيرة إلى أن ذلك قد جاء تنفيذا للقرار الذي سبق و أِشرنا إليه والذي اعتمده مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي.

وقد أوضح الحساب الرسمي للوزارة إلى أن ذلك الاعتماد المالي، قد تضمن عدد 8 وظائف في كلا من : المستشفيات والمعامل والمراكز الصحية والمختبرات، وتلك الوظائف هي:

رئيس فنيي إحصاء صحي

فني إحصاء صحي

رئيس قسم التقارير

كاتب

خادم صحي

مراسل

حارس

سائق.

كما كشفت وزارة الصحة عن أن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها أولا قبل القيام بصرف بدل ساعات العمل الإضافي المعتمدة، وهي:

يجب أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة خلال الشهر الواحد.

يجب أن يتضمن أوقات العمل الخاصة بالموظف كلا من : أيام العطل الأسبوعية وساعات المناوبة

يجب أن يمارس الموظف عمله بصفة مستمرة.

يجب أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مرتبط بالفريق الطبي.

جدير بالذكر أن السيد عبدالرحمن العيبان “وكيل الوزارة للموارد البشرية”، قد قام بإصدار بيان تعميم أوضح فيه أن بدل ساعات العمل الإضافية سوف يكون بديل عن معاملة الموظف طبق قواعد التكليف بالعمل في خارج الأوقات الرسمية والعطل الأسبوعية، كما إنه عبارة عن مبلغ ثابت سوف يتم صرفه لمدة تقدر بحوالي ثلاث سنوات كاملة، و بعدها سوف يتم إجراء تقييم لجميع نتائج التطبيق وحصر النتائج والإيجابيات التي نتجت عنه، وما هو الأثر المالي الذي ترتب على صرف بدل ساعات العمل الإضافي أو أنه سوف يتم إيقافها.

ما هي قيمة بدل الساعات الإضافية للعاملين بوظائف سلم رواتب الموظفين ؟

وقد أوضح بيان وزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع التغريدات ” تويتر”، أن قيمة مقدار بدل ساعات عمل إضافي للموظفين من شاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام، سوف تتراوح فيما بين 600 ريال سعودي وحتى 2365 ريال سعودي، مع العلم بأن مبلغ البدل للموظفين من شاغلي وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور، سوف تتراوح فيما بين 865 ريال سعودي وحتى 1030 ريال سعودي .