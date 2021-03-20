الأمن العام القبول والتسجيل رابط تقديم الأمن العام 1442 رجال رتبة جندي أبشر للتوظيف

تقديم الأمن العام القبول والتسجيل 1442 ، أعلنت المديرية العامة للأمن العام بدء فتح التقديم على رتبة جندي للرجال عبر بوابة أبشر للتوظيف، وذلك وفقاً لعدد من الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالتسجيل في الأمن العام من الرجال على وظيفة جندي، وقد أوضحت مديرية الأمن العام موعد التقديم والذي بدأ من اليوم السبت بتاريخ 1442/08/07هـ وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/08/12هـ، ونرفق أدناه رابط تقديم الأمن العام 1442 رتبة جندي للرجال، ورابط أبشر توظيف للإطلاع على جميع ما يخص تسجيل الأمن العام رابط التقديم 1442.

تقديم الأمن العام 1442

تقديم الأمن العام 1442 ، نتعرف معكم الآن على شروط تقديم الأمن العام 1442 للرجال رتبة جندي، والتي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن العام لمن يرغب بالتسجيل، وجاءت شروط تقديم الأمن العام 1442 كالتالي:

يشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يشترط أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

يشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

رابط تقديم الأمن العام 1442 ابشر توظيف

من خلال الدخول على رابط بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية ، يُمكنكم إتمام عملية تقديم الأمن العام 1442 والإطلاع على جميع تفاصيل القبول والتسجيل الأمن العام، كما سنتابع معكم الفترة المقبلة أهم الأخبار فيما يخص إعلان نتائج الأمن العام 1442 وصدور أسماء المقبولين في وظائف الأمن العام رتبة جندي للرجال من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم.