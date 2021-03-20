نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحة”تعتمد صرف بدل عمل إضافي ل8 فئات..أهم 3 شروط صرف البدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية باعتماد صرف بدل عمل إضافي ل8 فئات عاملة بالصحة، بعد صدور توجيهات رسمية بدلك من قبل مجلس الوزراء، وتم وضع 3 شروط نعرضها لحضراتكم بالتفاصيل من خلال موقعنا والجدير بالذكر أن عملية صرف البدل سوف تتم بصورة مستمرة لمدة ثلاثة سنوات علي إن يتم إستمرار شغل وظائف طبية فقط للمدرج أسمائهم في قائمة أسماء مستحقي صرف البدل،ونقدم لكم التفاصيل الكاملة من خلال موقعنا.

صرف بدل عمل إضافي ل 8 فئات بالصحة

بعد إعتماد عملية صرف بدل عمل إضافي بالصحة تزايدت عمليات البحث لمعرفة الفئات المدرج أسمائهم ضمن المستحقين للعملية الصرف، ونعرض لحضراتكم هذة الفئات

فني إحصاء صحي.

رئيس قسم التقارير.

خادم صحي.

مراسل.

سائق.

حارس.

كاتب.

رئيس فني إحصاء صحي.

وجأت عمليات الصرف تقديرا لمجهود هذة الفئات في مواجهة التحديات أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ووقوف هذة الفئات الثمانية أمام المخاطر والصعاب من أجل الحفاظ علي حياة المواطنين في المملكة.

أهم 3 شروط صرف بدل عمل إضافي

إن تكون ساعات المناوبة مضافة بعد ساعات العمل الأساسية وهي 176 ساعة شهريا. إستمرار ممارسة العمل في القطاع الطبي مدي الحياة ومع الفريق الطبي للعامل. إن يتم صرف الإضافي كبديل عن العمل خارج ساعات العمل الرسميةوالعطل الأساسية.

ويستمر صرف البدل لكل الفئات السابق ذكرها لمدة ثلاثة سنوات، علي إن يتم عمل تقرير شامل بعد الإنتهاء من عمليات الصرف لدراسة مدي تأثيرها وهل من الممكن تطبيقها مرة أخري وكيف أثرت علي الميزانية بشكل عام وكذلك دراسة إيجابيات وسلبيات تطبيق هذا المقترح، ويتم تقديم هذة الأموال لتشجيع الفرق في القطاعات الطبيه عاي مواصلة العمل والعطاء خاصة بعد قيامهم بالعمل تحت هذة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.