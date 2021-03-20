نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم بداية الفترة الثانية من اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم بتطبيق الفترة الثانية من اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وتستمر حتى 26 من مارس الجاري 2021، ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وفقا لمسئولية الهيئة في ضوء الوظائف التعليمية التي أطلقت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بالإشتراك مع وزارة التعليم والهيئة.

وتم عقد الفترة الأولى من يوم 23 وحتى 30 من يناير 2021، وقدمت فيها اختبارات تخصصية والتي ضمت أربعين تخصص تدريسي، وستعقد الفترة الثانية للاختبار التربوي العام خلال الفترة من 20 وحتى 25 من مارس 2021.

أهداف اختبار الرخصة المهنية

يهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الإرتقاء بالعملية التعليمية، لتحقيق جميع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة لعام 2030م، لرفع جودة وكفاءة التعليم العام، وتصدر الهيئة الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وفقا لعدة معايير وضوابط محددة، ويجب أن يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم، وفقا لمستويات ومدة زمنية محددة، وأيضا من شروط الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، اجتياز اختبارات الرخصة والتي أعدت لقياس المعايير التربوية العامة وأيضا التخصصية، ويتكون الاختبار من قسمين رئيسين، الأول وهو الاختبار التربوي العام والثاني الاختبار التخصصي.

المعايير والمسارات المهنية

تضم المعايير والخيارات المهنية عددا من التخصصات من بينها، تخصصات في جميع المراحل في التربية الإسلامية، واللغة العربية والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسب الآلي والتاريخ والجغرافيا وصعوبات التعلم والتربية الفكرية والعوق السمعي والبصري والتوحد ومهارات البحث ومصادر المعلومات، والتربية الفنية والصحية والبدنية ورياض الأطفال، والتربية الأسرية والإرشاد الطلابي، والقيادة المدرسية والإشراف التربوي والموهوبين والعلوم الإدارية، وعلم النفس وعلم الأرض، وتدريبات النطق، ومنها ماهو مخصص لمعلمي المرحلة الإبتدائية في تخصصات الرياضيات والتربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية.

وتقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار الرخص المهنية بمختلف انواعها، ممارس ومتقدم وخبير، للحاصلين على درجة بكالوريوس وما فوق، للمعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، وسيتم إصدار رخصة معلم للذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممكن يحملون مؤهل غير جامعي، وموعد إعلان النتائج سيكون يوم 30 مايو 2021.