نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعاطلين والموظفين! كيف تحصل على تمويل بقيمة 60 ألف ريال بنك التنمية الاجتماعية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من منتجات التمويل المتعددة التي يقدمها البنك للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يهدف من خلال تمويل قرض نفاذ إلى مساعدة العاطلين عن العمل والذين لم يجدوا فرصة وظيفية وكذلك الموظفين الراغبين في تحسين أحوالهم المعيشية من خلال زيادة الدخل الشهري لهم.

شروط الحصول على تمويل نفاذ:-

1- أن يكون طالب قرض نفاذ حاصل على وثيقة العمل الحر والتي يتم الحصول عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية + التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات.

2- أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية.

3- العمر لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

4- الراتب الشهري بالنسبة للموظف لا يزيد عن 14 ألف ريال سواء يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص.

5- بالنسبة للموظف أن يكون مضى على تعيين سنه عند التقدم بطلب للبنك.

6- اجتياز الفحص الائتماني.

7- مدة سداد القرض 5 سنوات.

8- تقديم ضمانات مقبولة وتتفق مع اللائحة الداخلية للبنك.

9- ألا يكون طالب التمويل مديناً للبنك بقرض أخر (أسرة، زواج، ترميم العقار).

10- التأمين على المركبة إذا كان العمل في توجبه المركبات.

رابط التقديم على تمويل نفاذ :-

يمكن التقديم إلكترونياً على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والتحقق من الوثيقة أيضًا عن طريقة كتابة رقم الوثيقة ثم تحقق.

حدود التمويل النقدي لقرض نفاذ والرسوم الإدارية والضمانات الواجب التقدم بها للبنك:-

* الحد الأقصى لقيمة قرض نفاذ:– 60 ألف ريال سعودي.

* الرسوم الإدارية: عبارة عن رسوم رمزية يتم احتسابها من قيمة القرض قبل الصرف.

* الضمانات، إذا كان المتقدم غير موظف أو يعمل لدي القطاع الخاص فعلية إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وأن تكون له قدرة مالية تسمح له بالكفالة وسداد أقساط القرض في حالة تعذر العميل طالب التمويل عن السداد.

حدود التمويل العيني لقرض نفاذ:-

* الحد الأقصى للتمويل 150 ألف ريال.

* الرسوم الإدارية: عبارة عن رسوم رمزية تحتسب من قيمة القرض قبل الصرف.

* الضمانات، إذا كان المتقدم عاطل عن العمل وغير موظف أو يعمل لدي القطاع الخاص فعلية إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وأن تكون له قدرة مالية تسمح له بالكفالة وسداد أقساط القرض في حالة تعذر العميل طالب التمويل عن السداد.

خطوات الحصول على قرض نفاذ للعاطلين والموظفين:-

1- تقديم الطلب وذلك بالتقديم على البوابة الإلكترونية للنفاذ الموحد.

2- فحص أهلية مقدم الطلب إلكترونياً لبيان مدي الأحقية في الحصول على القرض.

3- إكمال النموذج وتحديد موعد البريد.

4- إرسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد.

5- صرف قيمة القرض للعميل.

قنوات التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية:-

يوفر البنك عدد من قنوات التواصل لعملاء البنك سواء الحاليين أو المستقبليين، لضمان استمرارية التواجد بجانب المواطنين السعوديين وتقديم كافة أشكال التمويل التي تعينهم على تحمل أعباء الحياة وبدون أية فوائد بنكية وبأقساط ميسرة على عدد من السنوات وهذه القنوات يمكن التعرف عليها من خلال بنك التنمية الاجتماعية، كما يقدم البنك العديد من الخدمات للمواطنين مثل خدمات:-

* خدمة حجز موعد.

* خدمة طلب المنتج.

* خدمة إخلاء الطرف للمواطنين وغيرها من الخدمات الأخرى.

شروط الكفالة للحصول على منتج نفاذ :-

هناك مجموعة الشروط التي يجب أن تتوافر في الكفيل، في حالة ما إذا كان المقترض غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، حيث أشترط بنك التنمية الاجتماعية أن يتوافر في الكفيل ما يلي:-

* إذا كان المقترض يعمل بالقطاع الخاص أو غير موظف فعلية إحضار كفيل يعمل في أية جهة حكومية.

* أن يكون الكفيل ذا ملاءة مالية بحيث تسمح له بالكفالة، حيث أنه في حالة عدم انتظام المقترض في دفع الأقساط الشهرية المستحقة فيكون الدخل الشهري للكفيل يسمح باستقطاع القسط الشهري.

* يجب على المقترض الذي يعمل بالقطاع الخاص أو غير موظف إحضار كفيلين يعملان بأية جهة حكومية.

شروط الحصول على تمويل مشاريع الأسر المنتجة

تمويل مشاريع الأسر المنتجة هو عبارة عن دعم مالي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية من خلال وسطاء التمويل المدعومين بمحافظ تمويليه لدي بنك التنمية الاجتماعية، تصل قيمة هذا الدعم إلى نحو 50 ألف ريال سعودي، واشترط البنك للحصول على هذا الدعم المالي ما يلي:-

* الحصول على شهادة الأسر المنتجة ويتم إصدارها مجاناً من قبل البنك.

* أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من يتم معاملتهم بنفس الجنسية السعودية.

* العمر لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام وقت تقديم طلب التسجيل.

* لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 10 آلاف ريال سعودي.

* أن يكون لدي المتقدم سجل تجاري، وتقديم أثبات سكن مقبول لدي المقبول سواء في صورة عقد إيجار أو صك ملكية أو عنوان وطني.