شروط قرض العمل الحر للنساء وأهم متطلباته وطريقة التقديم 1442

يبحث عدد كبير من النساء في المملكة العربية السعودية عن شروط قرض العمل الحر للنساء وهذا القرض مقدم من جانب بنك التنمية الاجتماعية فهو من القروض الشائعة والأكثر طلبا خاصة من جانب السيدات في السعودية فهناك الكثير من السيدات يرغبون في الحصول على قرض العمل الحر بغرض فتح مشروع خاص بهم ولكن هناك بعض الشروط الهامة التي يبحث توافرها لكي تستطيع كل سيدة الحصول على القرض ونعرض لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني شروط قرض العمل الحر للنساء وأهم متطلباته.

شروط قرض العمل الحر للنساء

قرض العمل الحر من القروض المميزة والتي يرغب الكثير من السيدات من الحصول عليه لبدء عملهم الخاص والهدف من هذا القرض هو تعزيز فرص السيدات الراغبة في العمل الحر وزيادة المهارة والخبرات الخاصة بهم لذلك فإن بنك التنمية وفر للسيدات فقط هذا القرض للعمل الحر لكي تستطيع كل سيدة التقديم له وفتح المشروع الخاص بها، ويضع بنك التنمية بعض الشروط اللازم توافرها لكي تستطيع كل سيدة الحصول على القرض والاستفادة من التمويل للعمل الحر وأهم هذه الشروط هي:

إن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية وتقيم في المملكة.

إن يكون عمر المتقدمة 18 عاما كحد أدنى ولا يزيد عن 60 عاما.

إن يكون راتب المتقدم لا يزيد عن 114 ألف ريال سعودي بالنسبة لموظف الحكومة أو القطاع الخاص.

إن يكون المتقدم موظف لمدة لا تقل عن عام.

إن يكون المتقدم غير حاصل على قروض من بنوك أخرى ومدين لها بسداد هذه القروض.

إن يكون مدة تسديد القرض لا تزيد عن 5 سنوات.

إن يجتاز المتقدم الاختبار الائتماني.

إحضار وتوفير وثيقة عمل حر.

توفير كافة الضمانات والمستندات التي يحتاجها البنك.

التقديم على قرض العمل الحر

يمكن لجميع النساء التي تتوافر لديهم كافة الشروط ويريدون الحصول على تمويل العمل الحر لبناء مشروع خاص بهم التقديم بسهولة للحصول على القرض ويمكنك أتباع الخطوات الآتية للتقديم بشكل صحيح: