خطوات تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442 وشروط ورسوم التسديد

خطوات تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية يبحث عنها كثير من المقيمين بالمملكة لتمديد الزيارة العائلية عند استقدام اقارب الدرجة الأولي ويترتب على ذلك فرض رسوم لتمديد يجب سدداها وبوجود خطوات وشروط لذلك، كما أن وزارة الداخلية السعودية سهلت الكثير على المقيمين واصبح معرفة وسداد رسوم التمديد الكتروانيا دون الذهاب إلى المكاتب وتكبل عناء الانتظار والازدحام في الطوابير خاصة في الظروف الحالية واصبح ذلك اكثر سهولة في إنهاء كافة الإجراءات وهذا ما تسعى إليه المملكة بما يتماشى مع روية 2030 للتحويل كافة الخدمات الكترونيا في المملكة، كما يوجد ايضا رسوم المرافقين 2021 والمعفيين من السداد وطريقة احتساب رسوم المرافقة.

خطوات تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة . تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات الجوازات. الضغط على خدمة تمديد زيارة عائلية. ويتم الضغط على خانه تقديم الطلب.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1442

لا يتم تمديد هذه التأشيرة إلا بعد مغادرة الزائر أراضي المملكة وقبل انتهاء فترة الإقامة المحددة في التأشيرة. دفع رسوم تمديد التأشيرة. يشترط أن يكون لدى الزوار جواز سفر ساري المفعول. حضور حامل التأشيرة في المملكة. دفع المخالفات المرورية التي قد يخالفها. لا تتعدى مدة تأشيرة الزيارة الممتدة 180 يوم فهي تبدأ من يوم الدخول إلى مملكة المملكة. يعود حاملو تأشيرات الزيارة المتعددة إلى المملكة لإكمال فترة الزيارة اعتمادًا على اللوائح المعمول بها للدخول والخروج.

رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442

يتم دفع 100 ريال سعودي عبر أجهزة الصراف الآلي أو عبر أي وسيلة دفع اخرى في المملكة، كما أن يتم إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات بمبلغ يصل إلى 300 ريال سعودي، أما تجديد جواز سفر سعودي لمدة عشر سنوات يتم بدفع 600 ريال سعودي ويجب دفع رسوم التمديد حتى لا يتعرض المقيم إلى المسائلة أو الغرامة المالية.

تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية عن طريق الصراف

الذهاب إلى ماكينات صرف العملات في جميع أنحاء المملكة.

أدخل بطاقة الصراف الآلي في المكان المخصص لها.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لبطاقة الصراف.

اختيار الخدمات الحكومية.

أدخل رقم إقامتك.

يتم دفع تكلفة إعادة الزيارة إلى منزل المملكة من خلال جهاز الصراف الآلي.

كيفية دفع رسوم الزيارة العائلية

الدخول إلى موقع منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية . الضغط على خانة أفراد. ثم اختيار طلب الحصول على التأشيرة الخاصة بدخول المملكة. بعد ذلك الموافقة على الشروط. ندخل البيانات المطلوبة داخل جواز السفر. ننتقل إلى صفحة بها رقم الطلب المقدم، وقيمة الرسوم. اختيار طريقة الدفع، ثم طباعة الوصل.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية تقدم خدمات واسعة بخصوص الزيارة العائلية من شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين بالمملكة وخطوات الاستعلام عنها وغيرها الكثير من الخدمات المتعلقة بالزيارة العائلية والتأشيرة والرسوم والتجديد من اكثر الأمور الهامة للمقيم قي المملكة.