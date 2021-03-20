نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازات الرسمية في السعودية 2021 | موعد إجازة عيد الفطر المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة نص القانون السعودي على مجموعة من الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة بالإضافة إلى لائحة الإجازات التي يستحقها العامل خلال العام مثل الإجازات المرضية والإجازات الطارئة وغيرها ولكن العام 2021 يحمل مجموعة من الإجازات الرسمية التي يتم الحصول عليها لكافة القطاعات في الدولة وسوف نتعرف عليها.
الإجازات الخاصة بموظفي المملكة
حسب لائحة الإجازات الخاصة بالمملكة والتي تعطى للموظف العامل فتأتي مجموعة من الإجازات التي يحصل فيها الموظف على الأجر ومنها:
- إجازة الزواج للرجل أو المرأة وتقدر بمدة خمسة أيام.
- إجازة المولود وهي خاصة بالمرأة والتي تقدر أيامها 3 أيام ومن حق المرأة أن تحصل على إجازة الوضع لمدة تصل ما بين شهر إلى أربعة أشهر.
- الإجازات المرضية التي تثل مدتها إلى 120 يوم خلال العام سواء متصلة أو على فترات كما يسمح للحامل أن تحصل على
- إجازة تصل على 180 يوم خلال فترة الحمل.
- بالإضافة إلى إجازات الامتحانات التي تقدر حسب الجدول الخاص بالطالب.
والجدير بالذكر أنه طبقاً للائحة الإجازات بالسعودية إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية، ويتم تطبيق هذه المادة على عطلة نهاية الأسبوع وإجازة عيد الفطر وعيد الأضحى، كما يمكن أخذ أجازة من 10 إلى 15 يوم كحد أقصى لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمة العامل إذا لم يؤدي فريضة الحج من قبل وبشرط أن يكون قد أمضى أكثر من عامين في الخدمة.
الإجازات الرسمية في السعودية 2021
يحصل الموظف السعودي على عدد من الإجازات الرسمية التي تحسب بأجر كامل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، التي توافق المناسبات سواء منها الوطنية أو الدينية أو غيرها، ومن هذه الإجازات:
- حصل السعوديين على إجازات منذ بداية العام 2021 ومنها إجازة الإسراء والمعراج يوم 11 مارس 2021.
- تأتي إجازة عيد الفطر المبارك التي تستمر لمدة أسبوع وتبدأ في 12 من شهر مايو 2021.
- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي توافق يوم الاثنين 19 من شهر يوليو 2021.
- من الإجازات الوطنية إجازة اليوم الوطني السعودي ويوافق يوم 23 من شهر سبتمبر 2021.
- ثم يليه في نهاية العام إجازة المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع 1443.
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