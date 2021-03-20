عندما نكتب رسالة إلى أشخاص قد غادروا الحياة فحتماً سوف تكون الكلمات معبرة ومؤلمة .. تعلمنا في هذه الحياة أن نكون أكثر واقعية… كل شي يرحل حتى الابتسامة الصادقة … لا أقول الوداع… فهو مُرٌ…صعب

أحياناً تكون تقلبات الحياة جديرة بتغيير مجرى حياتنا .. بالأمس القريب ودعنا د. علاء المهدي وغيره من كان لهم بناء في ” دوت الخليج ” …. تركوا بصمة .. في الأخلاق والأدب حتى في رحيلهم عن هذه الدنيا … نفوس امتزجت فيها القلوب الرحيمة …وحقاً كما …قيل …الطيبون يرحلون .

اليوم نكتب كلمات الإخلاص والوفاء والانتماء والسؤدد لمن أثروا فينا بعطائهم.. برهنوا صدقهم كانوا لنا أخوة في هذه الدنيا الراحلة والفانية … أرواحهم بإذن الله خالدة في جنات النعيم، نعم .. إنها راحلة .. فقدنا فيها الأصحاب والأصدقاء المخلصين في ظل ظروف جائحة مدمرة قاسية مليئة بالمآسي , وفي ظل غفلتنا عن سؤالنا… يحدث الوداع والرحيل ويكون قاتلاً .. لأنه كان بتقصير منا .. أما بسبب انشغالنا أو عدم مبالاتنا بمن حولنا .. فيكون رحيلهم قاسيا ً.

وقد ألمنا جميعاً خبر وفاة الزميلة الفقيدة /هدى العبدالله ..وتلقينا نبأ وفاتها كصاعقة أحزنت جميع الوسط الإعلامي .. إثر مرض عضّال عانت منه لسنوات عدة ..وفي أيامها الأخيرة نقلت إلى جدة من مسقط رأسها محافظة الطائف لتتلقى جرعات كيماوية نتيجة انخفاض شديد في الصفائح الدموية …كان آخر محادثتها في الواتس قبل أسبوع .. دعواتكم لي … رحمها الله رحمة واسعة وأدخلها فسيح جنانه .

مسيرة حافلة للفقيدة بسمو الأخلاق والأدب والتعامل وحسن الكلمة .. كلمات الوداع قاتلة .. لشخصية إعلامية أثرت في الجميع …بالمهنية والإخلاص والتفاني والحضور الفعّال في كل محفل وحدث صحفي ., الفقيدة .. كان لها مشاركات فاعّلة في برامج ” دوت الخليج ” الإنتاجية من خلال ” ديوانية بلادي ” أو من خلال الأعداد الإلكترونية ” السلطة الرابعة ” ” أقلام وأراء ” ” وكوفيد -19″ وغيرها من التقارير الصحفية الميدانية عن محافظة الطائف .

في الختام أقول ” كم في الذكرى من الأشجان.. وكم فيها من دمع العيون، وكم يطول الزمان فسئلوا عمن تهتمون قبل رحيلهم … وداعا ً لمن رحلوا عنا ..” نسأل الله لهم الفردوس الأعلى من الجنة .