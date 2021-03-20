بنك التسليف والادخار السعودي وأنواع القروض المقدمة وطريقة الحصول عليها

بنك التسليف والادخار السعودي يقدم أنواع مختلفة من القروض بفوائد ميسرة وبسيطة للمواطنين السعوديين، وذلك بهدف تقديم المساعدة للأسر في التعامل مع الأزمات المالية والعمل على مواجهتها بدون أي صعوبات.

بنك التسليف والادخار السعودي

بنك التسليف يُعد البنك الرائد في تقديم خدمات القروض للمواطنين السعوديين بفوائد قليلة وبشروط ميسرة، وخلال الفترة الأخيرة قام البنك بنشر التفاصيل والشروط الجديدة الخاصة بالقروض الاجتماعية المقدمة من البنك للأسر والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

اللائحة الجديدة الخاصة بالقروض الاجتماعية تشتمل على العديد من التغييرات بالمقارنة باللائحة السابقة، ومن أهم هذه التعديلات رفع قيمة القرض إلى مبلغ 60 ألف ريال، كما أن اللائحة الجديدة تضمنت رفع قيمة الدخل للمواطنين المستحقين للقرض بما لا يتعدى 10000 ريال في الشهر.

أنواع القروض المقدمة من بنك التسليف

قرض الأسرة

للحصول على قرض الأسرة يشترط البنك توافر الشروط التالية:

ألا يزيد دخل الفرد في الأسرة عن 2000 ريال من دخل الأسرة.

الابن الغير متزوج والبنت الغير متزوجة والبنت الغير عاملة يتم احتسابها ضمن أفراد الأسرة، ويجب ألا يزيد العمر عن 24 سنة.

قرض الترميم

يجب ألا يقل العمر عن 21 سنة.

يمكن الحصول على القرض في حال كان المنزل ملك للمقترض أو أن يكون المقترض شريك بالمنزل بموجب عقد ملكية معتمد أو بموجب صك شرعي.

يمكن الحصول على قرض الترميم للمنازل المنشأة على الأراضي المصبرة أو المنازل الموقوفة.

يجب أن يكون قد مر 8 سنوات على القرض السابق.

في حالة نقل ملكية العقار مابين أقارب الدرجة الأولى، فيشترط أن يكون مر عامان على عملية الانتقال.

شروط الحصول على قرض بنك التسليف