نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات الترم الثاني في السعودية 1442 في المقال التالي
ينتظر الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والأهلي والدولي بالمملكة العربية السعودية، موعد اختبارات الترم الثاني 1442وفقًا للتقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم قبل بداية العام الحالي، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات عن بعد مثل الفصل الدراسي الأول، وذلك نظرًا لاستمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، التي فرضت إجراءات احترازية في المملكة، ومنها غلق المدارس والجامعات، حماية للطلاب والمعلمين من الإصابة بهذا الوباء، وهو ما نصحت به وزارة الصحة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن القرارات التي تتعلق بالإجراءات الوقائية حماية لجميع فئات المجتمع، والحد من انتشار الفيروس التاجي.
موعد اختبارات الترم الثاني في السعودية 1442
ننشر معكم موعد اختبارات الترم الثاني في السعودية 1442 ضمن جدول التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم قبل انتظام الطلاب في العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتي:
- تأتي اختبارات نهاية العام، يوم الثلاثاء 11 شوال 1442 هـ، الموافق 23 مايو 2021م.
- يبقى نحو شهرين على نهاية العام الدراسي الحالي 1442هـ.
- تأتي إجازة الصيف، بعد انتهاء الامتحانات، وتحديدًا يوم الخميس 22 شوال 1442 هـ، الموافق 3 يونيو 2021م.
- كان الفصل الدراسي الثاني بدأ يوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 17 يناير 2021م.
جدول التقويم الدراسي للعام 1442
ونظّم جدول التقويم الدراسي للعام 1442 الذي نشرته وزارة التعليم السعودية، مواعيد بدء الدراسة ونهايتها، وبدء الاختبارات ونهايتها، والإجازات المختلفة، وذلك على النحو الآتي:
- بدء انتظام الإداريين يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441هـ، الموافق 16 أغسطس 2020م.
- انتظم المعلمون يوم الأحد 4 محرم 1442هـ، الموافق 23 أغسطس 2020م.
- حضر الطلاب والطالبات، يوم الأحد 11 محرم 1442هـ، الموافق 30 أغسطس 2020م.
- كانت إجازة اليوم الوطني، يوم الأحد 6 صفر 1442هـ، الموافق 23 سبتمبر 2020م.
- بينما اختبارات الفصل الدراسي الأول، فبدأت يوم الأحد 5 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 20 ديسمبر 2020م.
- جاءت إجازة منتصف العام، يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 3 ديسمبر 2020م، واستمرت أسبوعين.
- بدء الفصل الدراسي الثاني، الأحد 4 جمادى الآخرة 1442هـ، الموافق 17 يناير 2021م.
- من المقرر أن تكون امتحانات نهاية العام، يوم الثلاثاء 11 شوال 1442هـ، الموافق 23 مايو 2021م.
- تكون إجازة نهاية العام يوم الخميس 22 شوال 1442هـ، الموافق 3 يونيو 2021م.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد اختبارات الترم الثاني في السعودية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.