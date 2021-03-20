ينتظر الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والأهلي والدولي بالمملكة العربية السعودية، موعد اختبارات الترم الثاني 1442وفقًا للتقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم قبل بداية العام الحالي، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات عن بعد مثل الفصل الدراسي الأول، وذلك نظرًا لاستمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، التي فرضت إجراءات احترازية في المملكة، ومنها غلق المدارس والجامعات، حماية للطلاب والمعلمين من الإصابة بهذا الوباء، وهو ما نصحت به وزارة الصحة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن القرارات التي تتعلق بالإجراءات الوقائية حماية لجميع فئات المجتمع، والحد من انتشار الفيروس التاجي.

موعد اختبارات الترم الثاني في السعودية 1442

ننشر معكم موعد اختبارات الترم الثاني في السعودية 1442 ضمن جدول التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم قبل انتظام الطلاب في العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتي:

تأتي اختبارات نهاية العام، يوم الثلاثاء 11 شوال 1442 هـ، الموافق 23 مايو 2021م. يبقى نحو شهرين على نهاية العام الدراسي الحالي 1442هـ. تأتي إجازة الصيف، بعد انتهاء الامتحانات، وتحديدًا يوم الخميس 22 شوال 1442 هـ، الموافق 3 يونيو 2021م. كان الفصل الدراسي الثاني بدأ يوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 17 يناير 2021م.

جدول التقويم الدراسي للعام 1442

ونظّم جدول التقويم الدراسي للعام 1442 الذي نشرته وزارة التعليم السعودية، مواعيد بدء الدراسة ونهايتها، وبدء الاختبارات ونهايتها، والإجازات المختلفة، وذلك على النحو الآتي: