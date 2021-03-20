نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم موعد الاختبارات النهائية 28 شعبان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة التعليم بالسعودية موعد الاختبارات النهائية وذلك بعد توضيح جامعة الملك عبدالعزيز أتمام الاختبارات النهائية عن بعد وذلك للفصل الدراسي الثاني، وقد أوضحت الجامعة موعد الاختبارات تبدأ فى 28 شعبان وتنتهي في 10 رمضان 1442، كما أوضحت الجامعة أن تلك الاختبارات خاصة بطلاب وطالبات نظام الانتساب ولا تشمل طلاب نظام الانتظام وذلك لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز فقط.

نظام الاختبارات النهائية 1442

أكدت مصادر تعليمية أن نظام الاختبارات فى بعض الجامعات سيتم عن بعد، وجامعات أخري ستقرر الحضور لكامل الاختبارات، وجامعات أخري سيتم حضور بعض الاختبارات فيها والبعض الاخر إتمامها بنظام الاختبارات عن بعض وذلك للاختبارات العليمة والنظرية.

جدول الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات 1442

فى الجدول التالي نوضح عدد الأسابيع الدراسية فى الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، والذي يشتمل على ثمانية عشر أسبوع، يبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 4/6/1442 وينتهي في 22/10/1442

نظام الاختبارات النهائية بالجامعات السعودية 1442

جامعة نجران: بناء على ما أعلنه وزبر التعليم مؤخراً قررت الجامعة إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بعد، والمقررت العلمية بحضورالطلبة والطالبات، وذلك حرصاً من الجامعة على حياة وصحة أبنائها الطلبة والطالبات وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أكدت علهيا وزارة الصحة السعودية.

جامعة الملك عبد العزيز: قررت إجراء الاختبارات النهائية لطلاب الانتساب يوم 28 شعبان القادم لطلاب الانتساب عن بعد، وذلك لا يشمل طلاب الانتظام الذين سيتم إجراء الاختبارات لهم حضورياَ. جامعة أم القري: قررت إتمام الاختبارات النهائية عن بعد. جامعة الطائف: قررت إتمام الاختبارات النهائية عن بعد. جامعة جدة: قررت إجراء الاختبارات النهائية لطلاب حضورياً.

نظام التعليم الجديد بالسعودية

أتخذت وزارة التعليم السعودية مؤخراً عدة قرارات أهمها تقسيم الفصل الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين، وإجبار الطالب على التدريب ستة أشهر قبل التخرج من الجامعة، تلك القرارات التي اتخذتها الوزارة بهدف تطوير العملية التعليمية وأيضاً لأتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المنتشر مؤخراً.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض محتوي مقالنا اليوم والخاص بموعد الاختبارات النهائية للجامعات السعودية وطريقة اتمام الاختبارات، فى انتظار ارائكم واستفسارتكم حول موعد الاختباارت واتمام الاختبارات النهائية عن بعد.