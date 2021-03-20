شروط تطبيق العفو الملكي السعودي وميعاده

تطبيق العفو الملكي السعودي، العفو الملكي السعودي من أهم الأخبار المنتظرة في السعودية، حيث يتم العفو على مجموعة من السجناء في السعودية بعد توافر بعض الشروط الهامة في المحكوم عليهم، ويصدر ذلك القرار الملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين مع بداية شهر رمضان من كل عام، والهدف من ذلك القرار هو إعطاء فرصة جديدة للعيش لهؤلاء الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن.

شروط الحصول على العفو الملكي لعام 1442

يتم تحديد الأسماء الذي يشملهم العفو الملكي بعد تطابق مجموعة الشروط التالية بهم:

من لم يتم تسجيل أي مخالفة عليهم وتنطبق عليه قواعد السجن المحددة. على السجين أن يكون حسن السيرة والسلوك ومعروف بسيرته الطيبة أثناء فترة تواجده. شهادة السجن على نية السجين ورغبته في أن يسلك الطريق الصحيح. شرط أساسي انقضاء نصف مدة السجن المقررة على السجين. خضوع المعفو عنهم لمراقبة رمية من السجن بعد الخروج.

ميعاد تطبيق العفو الملكي 1442

من المتوقع أن يصدر القرار الجديد للعفو الملكي لهذا العام 1442 من قبل خادم الحرمين الشريفين للمحكوم عليهم في سجون السعودية المختلفة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ومن ثم يطلق من وزارة الداخلية على الفور.

تقديم طلب إعفاء إلى المحكومية

توضح وزارة الداخلية طريقة تقديم طلب الإعفاء للمحكومية باتباع الطريقة التالية:

التوجه لمنصة أبشر الحكومية الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول في منصة أبشر باسم المستخدم ورقم السر.

يتم فتح المنصة والبدء في كتابة البيانات المطلوبة لتعبئة نموذج طلب العفو.

يسلم طلب العفو إلى الإدارة التابعة للسجن حيث تقوم بمراجعة جميع البيانات المقدمة للتأكد من صحتها وتحويله لموظفي الاتصالات.

يتم توريد الطلب وإرسال رسالة لصاحب الطلب تفيد بصحة تلقي الطلب.

قضايا يشملها العفو الملكي

أما عن القضايا التي يشملها العفو الملكي فهي: