نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث جديد من تطبيق توكلنا والسماح للمسجلين التسجيل بدون أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث جديد من تطبيق توكلنا، تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة السعودية بالتعاون مع مركز البيانات والذكاء الاصطناعي يعلن عن تحديث جديد في التطبيق، وذلك لتسهيل تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا حيث سيسمح للمسجلين الجدد التسجيل في تطبيق توكلنا بدون الحاجة للتسجيل في منصة أبشر والعديد من خدمات منصة توكلنا بعد التحديث.

خدمات منصة توكلنا الجديدة

خدمة تعريف الجوال في توكلنا

نظرًا للجهود المقدمة من القائمين على خدمة توكلنا فإنه تم توفير خدمة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا، وهي عبارة عن التسجيل برقم الجوال الشخصي الخاص بالفرد المسجل سواء كان مكفول أو تابع أو محتضن أو أيًا كانت حالته، وذلك بدون الحاجة إلى تزكية من منصة أبشر والتسجيل في المنصة، كما وتسمح للفرد بتغيير رقم جواله في أي وقت في حالة الرغبة في ذلك لأي سبب كان.

تسجيل العمالة الوافدة في توكلنا

كما وتم إضافة خدمة جديدة في توكلنا وهي إضافة العمال الوافدين إلى السعودية الذين يواجهون بعض المشكلات النظامية في الإقامة وغيره، وهي من الخطوات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية حتى وإذا كانوا مخالفين، حيث يسمح لهم بالتسجيل في توكلنا من أجل أن يتمكن توكلنا من رصد الحالات المصابة والحد من انتشار الفيروس، وإضافة جميع الخدمات الحكومية عليه ليشمل جميع الخدمات التي قد يحتاجها الزائر أو المقيم.

خدمة عرض الوكالات والصكوك

ومن الخدمات الجديدة المضافة لتطبيق توكلنا أيضًا هي خدمة عرض الصكوك والوكالات، حيث يسمح للزائر أو العامل أو المقيم من الحصول على صك من الوكالة المسجلة في وزارة العدل بالسعودية، ويتم الاحتفاظ بنسخة رقمية من الصك موضحة جميع البيانات.

تحديث تطبيق توكلنا

ولكي يتم الاستفادة من جميع الخدمات الجديدة المقدمة من تطبيق توكلنا، والاستفادة بدرجة أعلى من الخصوصية والفاعلية، يجب التسجيل في تطبيق توكلنا وتحديث التطبيق من خلال إما جوجل بلاي أو آب ستور.