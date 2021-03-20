نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سدايا تطلق منصة احسان الخيرية لدعم العمل الخيري في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت اليوم منصة احسان الخيرية بهدف دعم العمل الخيري وتنميته فى المجتمع السعودي، وذلك بالشراكة مع كل من هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، والقطاعات الخاصة والحكومية، لتحقيق اعلي معايير الشفافية والأمان، ويتم الإشراف عليها من خلال جهات متعددة مثل وزارة الإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصحة، وهيئة الحكومة الرقمية، والعدل، والداخلية، التعليم، الشؤون البلدية والقروية، والبنك المركزي السعودي، ورئاسة أمن الدولة.

منصة احسان الخيرية

وجمعت منصة احسان الخيرية حتي الآن أكثر من 402 ألف ريال سعودي، أستفاد منها نحو 105 ألف مستفيد، وتوجه صرف المبالغ لقبل كسوة الطلاب المحتاجين، وكفالة المحتاجات والأرامل، ومبادرة فرجت، وبناء مساكن الأسر المحتاجة، ورعاية المكفوفين، وغسيل الكلي.

منصة احسان سدايا

وأطلقت سدايا حملة تحمل أسم منصة احسان للتفاعل من خلالها، لإيصال أهداف المنصة لكافة أطياف المجتمع، وسيتم من خلالها تعزيز ودعم المشروعات التنموية، مع عمل منظومة تقنية متكاملة لإدارة التبرعات، وتقدم المنصة العديد من البرامج والخدمات.

وتؤدي دور تكاملي لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والعمل علي تحقيق أهدافها، والارتقاء بالعمل الإنساني وتنمية الانتماء الوطني.

الرعاية الصحية للمكفوفين.

بناء مسكن للأسر المحتاجة.

علاج أطفال ملازمة دون.

كفالة الأيتام الرضع.

تقديم الرافعات الطبية لذوي الإعاقة.

أجهزة الأكسيجين للمحتاجين.

تأهيل حراس الأمن.

كفالة سنوية للأيتام.

الخِدْمَات العشرة للأيتام.

التمكين الرقمي للطلاب المحتاجين.

حفر أبار مياة سطحية.

عمل عمليات جراحية متخصصة.

إجراء عمليات جراحية لقلب الأطفال.

خيام إيواء وإسكان إغاثية.

دعم مبادرة فرجت للإفراج عن المسجونيين.

سدايا

ومن المقرر تكريم المتميزين والمتطوعين بصفة دورية، ووصلت السعودية للمرتبة الخمسين في تقرير العطاء العالمي، الذي صدر من خلال مؤسسة المعونة الخيرية بأمريكا، وقد بلغ حجم التبرعات بالجمعيات الأهلية التابعة إلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 2.6 مليار في العام.