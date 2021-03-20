التسجيل في مؤسسة تكافل للطلاب بالتفصيل 1442

التسجيل في مؤسسة تكافل للطلاب بالتفصيل، من أكثر مؤسسات التكافل في السعودية هي مؤسسة تكافل الخيرية، التي تساعد جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية ممن يواجهون ظروف معيشة صعبة، ومؤسسة التكافل تتبع في عملها وزارة الداخلية السعودية، وهدفها هو مساعدة الطلاب والتسهيل من ظروف الحياة الصعبة واستكمال التعليم، ويرغب الكثير من الطلاب في التعرف على طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل.

مؤسسة تكافل الخيرية

بدءت المؤسسة خدماتها منذ شهر رمضان من عام 1431 أي قبل 10 سنوات والتسجيل مستمر بها حتى الآن، وهي من الخدمات المقدمة من خادم الحرمين الشريفين لأبناءه الطلاب لمساعدتهم في تخطي صعاب الحياة ويكونوا قادرين على استكمال تعليمهم لكي ينتفعوا به في مستقبلهم.

التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية

يحتاج التسجيل في مؤسسة تكافل أن يكون الطالب سعودي الجنسية، ومن ثم اتباع خطوات التسجيل في تكافل التالية:

الدخول على بوابة تكافل الخيرية.

إذا كنت ممتلك لحساب على الموقع يتم التسجيل بالاسم وكلمة السر.

أما في حالة عدم امتلاك حساب في مؤسسة تكافل، يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل في الموقع بزيارة الرابط .

يجب أن يتم تسجيل رقم الجوال الشخصي لولي الأمر وكذلك هويته.

بعد تسجيل البيانات المطلوبة يتم التحقق منها جميعها بطريقة صحيحة، والانتظار لحين وصول رسالة التأكيد على الجوال.

الرمز الموجود على الجوال يتم تسجيله في حقله المخصص والضغط على زر المتابعة.

تسجل البيانات المحددة وطريقة التواصل معك، وبعد مراجعة البيانات سيتم تفعيل الحساب الجديد.

التواصل مع مؤسسة تكافل

تختلف طرق التواصل مع مؤسسة تكافل الخيرية ومنها: