تحميل تطبيق بنك الراجحي موبايل والتسجيل في خدمة المباشر للأفراد

يعمل بنك الراجحي على تسهيل الحصول على الخدمات المالية والمصرفية لعملاء البنك في أي مكان لذلك كان الحل الأمثل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة هو تطبيق الراجحي، وتطبيق الراجحي تم توفيره للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد والىيفون، ليكون استخدامه على أوسع نطاق، ويمكن من خلال التطبيق الحصول على الكثير من الخدمات التي نوضحها في هذا المقال.

تطبيق بنك الراجحي

التجربة الأسهل والأهم من خلال تطبيق الراجحي بما يقدمه من خدمات يمكنك الحصول عليها في أي مكان دون الحاجة على زيارة الفرع، يمكنك من خلال التطبيق ذو الواجهة المميزة وسهولة الاستخدام ان تقوم بعدد من العمليات المالية الخاصة بك ومنها:

يمكنك التطبيق من إجراء عمليات التحويل المالي لأي مكان في العالم على مدار الساعة وطوال الأيام.

تتمكن من خلاله من الحصول على كشف حساب ومتابعة رصيدك في البنك والاستعلام عنه في أي وقت.

من خلال التطبيق تتمكن من إجراء المدفوعات المختلفة سواء الحكومية او الشخصية.

الحصول على رقم الآيبان من خلال التطبيق بكل سهولة.

التقديم على التمويل الشخصي من خلال التطبيق.

يمكنك التسوق الإلكتروني من أي متجر والدفع من خلال تطبيق الراجحي.

يمكنك من تقديم الطلبات للحصول على بطاقات الراجحي بأنواعها المختلفة.

تتلقى من خلال التطبيق أحدث العروض التي يعلن عنها البنك وذلك من خلال الإشعارات.

طريقة التسجيل في تطبيق الراجحي موبايل

يمكن لعملاء مصرف الراجحي بعد تحميل تطبيق الراجحي من خلال الرابط الموجود في المقال سواء للأندرويد أو الآيفون، وبعد تحميل التطبيق يمكنك التسجيل في تطبيق الراجحي موبايل من خلال الخطوات التالية:-

بعد تحميل التطبيق والدخول إلى البرنامج.

اختر من القائمة الرئيسية تسجيل.

أدخل بيانات بطاقة الصراف الآلي ورقم الحساب ثم اضغط تأكيد.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم جوالك المسجل بها رمز تأكيدي، قم بإدخال الرمز.

ستظهر قائمة، قم باختيار خدمة المباشر للأفراد.

قم بإدخال اسم مستخدم ورقم مرور لحسابك، ثم اضغط تأكيد.

وبهذا تكون قد قمت بالتسجيل في تطبيق الراجحي موبايل بنجاح.

رابط تحميل تطبيق الراجحي للهاتف الذكي

يمكنك بسهولة الحصو لعلى تطبيق الراجحي على الهاتف سواء كان يعمل بنظام أندرويد او آيفون من خلال الروابط التالية:

تطبيق الراجحي للأندرويد.

تطبيق الراجحي للآيفون.

استمتع بتجربة الخدمات المالية من بنك الراجحي التي تم تجميعها لك خصيصاً في مكان واحد على التطبيق وقم بفتح حسابك وإجراء تعاملاتك من خلال الهاتف.